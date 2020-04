Cavallermaggiore guarda al proprio bilancio, l’assessore Monge: “Stiamo cercando di pianificare il futuro ma ci stiamo scontrando con molte incognite”

Momento delicato per il bilancio comunale di Cavallermaggiore in seguito all’’emergenza Coronavirus, ma l’Amministrazione comincia a guardare al futuro. “Il momento storico e sociale che stiamo vivendo sta mettendo in difficoltà l’economia delle famiglie e delle aziende del nostro territorio - spiega l’assessore al bilancio Elisa Monge-. Purtroppo ciò si riflette anche sul bilancio comunale che deve fare i conti con una serie di variabili sempre più numerose sia dal punto di vista delle entrate che delle spese”.

“Con grande fatica stiamo cercando di pianificare il futuro e ci troviamo spesso a scontrarci con molte incognite che condizionano le nostre decisioni presenti e rischiano di condizionare pesantemente quelle dei prossimi anni a venire”.

Obiettivo primario per l’Amministrazione resta quello di garantire i servizi ai cittadini senza tuttavia compromettere il pareggio di bilancio sia per quest’anno che per il prossimo. “Nonostante tutte queste difficoltà vogliamo inizialmente dare una risposta di presenza e vicinanza alle famiglie - continua Monge -. Stiamo predisponendo le procedure per il rimborso parziale dei costi che esse hanno sostenuto per alcuni servizi scolastici che inevitabilmente sono stati sospesi”.

Rimborso del 35% delle quote servizio scuolabus

Nello specifico il Comune ha deciso di rimborsare parzialmente i cittadini delle quote già versa per lo scuolabus: “Si è deciso di rimborsare il 35% delle quote versate per il servizio scuolabus e quote proporzionali ai servizi non fruiti di pre e post scuola. Lo sforzo è stato massimo al fine di poter rimborsare la quota più alta possibile che il nostro bilancio ci consentiva. E’ nostra intenzione erogare i rimborsi nel minor tempo possibile e sicuramente entro il termine dell’anno scolastico. Ad una famiglia che ha versato, per esempio, €. 300,00 verranno rimborsati €. 105,00. Per chi è in regola con i pagamenti verrà effettuato un bonifico di rimborso con la cifra spettante e a chi deve ancora ultimare il pagamento verrà chiesto il versamento della differenza”. “Su molti altri fronti stiamo monitorando le spese sostenute, quelle che sosterremo o non sosterremo, gli incassi che avremo e quelli che sicuramente verranno a mancare inevitabilmente al nostro bilancio. Questo con l’obiettivo di arginare, con il minor sacrificio possibile, le criticità che si presenteranno nel far quadrare i conti comunali sul 2020 e sugli anni a venire”.

Ritardi sugli incassi per Imu e Tari

Dato certo quello sui ritardi nelle entrate comunali per gli incassi di Imu e Tari.

“Siamo fiduciosi che nel minor tempo possibile lo Stato emani misure rivolte ai Comuni in grado di supportare economicamente queste difficoltà e che ci consentano di avere maggior chiarezza nelle strategie da intraprendere. Sappiamo per certo che le principali entrate dei comuni, quali IMU e TARI subiranno dei ritardi negli incassi e altre entrate quali Addizionale IRPEF, Cosap, Pubblicità, Pubbliche affissioni subiranno drastiche contrazioni e su questo ci aspettiamo una risposta forte, chiara e tempestiva

dall’esecutivo”.

“I comuni - conclude l’assessore - sono il primo “volto” dello Stato che il cittadino vede ed incontra ogni giorno, a cui chiede delle risposte ed a cui offre le sue capacità e potenzialità, solo con misure straordinarie ed efficaci noi Amministratori sapremo dare quelle risposte che i cittadini si aspettano e che possono contribuire a rafforzare la fiducia in un futuro tanto incerto”