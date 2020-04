“Chiedete di spostare gli eventi fuori Piasco, ma quando volevamo creare un’area ad hoc ci avete fatto una raccolta firme contro”

Il pestaggio di un cittadino di Piasco, in piena notte, durante gli eventi del “Carnevale dei magnin”, a cavallo tra il 21 e il 22 febbraio, è finito sui banchi del Consiglio comunale di ieri sera (27 aprile).

L’assise, riunitasi all’interno della sala polivalente (per garantire il distanziamento sociale) e con alcuni consiglieri collegati in videoconferenza, ha analizzato la questione su sollecitazione della minoranza, che ha presentato in merito un’apposita interpellanza.

“In queste settimane – ha esordito il capogruppo d’opposizione Paolo Trovò – il tema sembra ormai passato e non interessare. Sollecitiamo comunque per il futuro una presa di posizione più chiara e concertata in modo che non si creino danni alle cose e al buon vivere delle nostre famiglie”.

Il riferimento, oltre al grave fatto di cronaca, è anche rivolto alle “numerose segnalazioni dei cittadini” circa la presenza, a festa finita, di “vomito e escrementi umani ovunque, bottiglie di vetro (molte rotte) e bicchieri di plastica a terra e nei giardini privati”.

A sostenere questa tesi, insieme a Trovò, anche Stefania Dalmasso e Anna Paseri, entrambe membri della minoranza. L’opposizione ha chiesto al sindaco di valutare un eventuale spostamento dell’“area festeggiamenti” fuori dal concentrico.

“Il Comune si consulti con la Questura e con i sindaci dei paesi limitrofi, insieme alle Pro loco, per concertare la giusta formula autorizzativa di tali feste. – recitava l’interpellanza presentata a Palazzo – Venga inoltre individuata all’interno del piano urbanistico una zona fuori dal centro abitato (anche un prato può andare bene) che possa ospitare il tendone durante le varie feste, con annessa zona parcheggio e zona navetta, ma venga adottato come orario limite le ore 1 per la fine festeggiamenti”.

Una proposta che non ha – in alcun modo – trovato accoglimento da parte della maggioranza del sindaco Roberto Ponte.

“Chiedete di spostare le manifestazioni autorizzate di Pro loco, Magnin e Massari fuori dal centro abitato – ha detto Ponte – mentre, anni fa, quando abbiamo discusso una variante al piano regolatore che prevedeva un’area di servizio fuori paese, adatta per ospitare eventi, vi siete strenuamente opposti, addirittura con una raccolta firme, motivandola contro il consumo di terreno agricolo”.

Il sindaco ha spiegato che “Eventi di tale portata richiedono un’area adeguata. Non si possono fare ovunque, in un prato, come da voi proposto (riferendosi all’opposizione: ndr)”.

La risposta del primo cittadino, poi, ha voluto analizzare a più ampio spettro la questione degli eventi organizzati in paese.

“Sono orgoglioso del successo ottenuto in questi anni dalla Pro loco, dai Magnin e dai Massari. Hanno dimostrato di sapersi rinnovare, migliorare, con un crescendo di competenza, notorietà fino a rendere conosciuti i nostri eventi fuori dai confini della provincia. È un vanto per tutti noi.

La maggior parte delle persone che da fuori paese vengino a Piasco a trascorrere le serate, rispettando persone e beni, e non certo per un deturpamento del paese.

Il Carnevale dei Magnin non ha eguali, con due giorni di festa che coinvolge davvero tutta la Comunità, dai piccoli agli ospiti della Casa di riposo. Grazie a tali eventi, resta viva in paese l’antica tradizione del Carnevale.

Quest’anno si è verificato un fatto gravissimo. I responsabili sono già stati individuati e senz’altro verranno puniti. Abbiamo già avviato un confronto con gli organizzatori, che a loro volta hanno già proposto interventi migliorativi e modifiche per far sì che non si possano verificare in futuro simili episodi.

Questa Amministrazione comunale continuerà a collaborare con loro per trovare soluzioni. È miope pensare che la soluzione dei problemi sia spostare festeggiamenti in luoghi non attrezzati e accoglienti”.

Dalla minoranza, Trovò ha dichiarato di “prendere atto della situazione” ammettendo di aver lanciato una “provocazione”: “Siamo soddisfatti che si siano messa in atto dei correttivi o una discussione su questo. Non siamo contrari ai festeggiamenti, ma chiediamo più rispetto per il nostro territorio.

Chi è stato pestato non ha neanche avuto attenzione da parte dell’Amministrazione, come se non riguardasse. Anche queste sono cose spiacevoli”.

Un passaggio rimarcato anche da Stefania Dalmasso: “Chi è stato pestato non ha ricevuto neanche una chiamata dall’Amministrazione”.

“Ho già espresso la mia posizione alla stampa – la chiosa di Ponte – magari non avete letto”.