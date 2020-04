Cuneo, "Suburbia at home" concerti in diretta su Facebook e instagram

Nonostante l' emergenza che stiamo vivendo, SUBURBIA, il non locale musicale della Casa del Quartiere del Donatello, ha trovato il modo di fare arrivare la musica anche a casa con la formula SUBURBIA AT HOME.

Con alcune variazioni, i gruppi previsti per la stagione di quest' anno si esibiranno in diretta streaming sulla pagine Facebook e Instagram di SUBURBIA.La programmazione sarà la seguente: sabato 2 maggio all ore ore 18.30 si esibirà Andrea Monda dei CHEAP che, come suggerisce il nome, porterà qualcosa di grande con i pochi mezzi a disposizione. A seguire, alle ore 19 Paolo Longhini degli SLWJM: quartetto astigiano future soul.

Il secondo appuntamento sabato 16 Maggio alle ore 18.30 ospiterà Pietro Parola dei RADIO RÀVOT: gruppo del cuneese che non si etichetta in un unico genere proponendo sonorità variegate che spaziano dal folk al reggae al soul...Alle h.19.00 si esibirà Sergio Pozzi dei MONSIEUR DE RIEN: progetto nato nel 2003 da un gruppo di musicisti del cuneese che propone musica popolare e folk.Un modo alternativo e sicuro per continuare a realizzare gli obiettivi che da anni questo progetto persegue : aggregare, intrattenere e far conoscere nuove realtà musicali.

Le dirette sosterranno la campagna di raccolta fondi per il progetto “Anche io resto a casa”. Si tratta di un' iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comune di Cuneo e diverse realtà del terzo settore di Cuneo, tra cui la Casa del Quartiere, dove abitualmente si svolge Suburbia.

Il progetto ha preso avvio dal momento dell'attuazione del decreto che ha imposto il lockdown in tutto il Paese con lo scopo di dare una casa a chi di fatto non ce l'ha, durante il giorno in cui i dormitori sono chiusi. Attualmente gli spazi sono stati messi a disposizione gratuitamente dalla Parrocchia Cuore Immacolato di Cuneo, dall'Oratorio Salesiano di Cuneo e dall’Associazione Casa del Quartiere Donatello; si sono attrezzati per accogliere 25 senza fissa dimora, per permettere loro di vivere questo particolare periodo in una condizione di sicurezza.I ragazzi di Suburbia volevano farsi sentire ed entrare nelle case di tutti quelli che negli anni ci hanno sostenuto per cercare di alleviare la noia e le preoccupazioni date dal periodo. Vi aspettiamo sulle nostre pagine social con la promessa che torneremo ancora a proporre buona musica dal vivo, arte e cultura.Per sostenere il progetto "Anche io resto a casa" puoi inviare donazioni attraverso Satispay all'account A.P.S. Casa del Quartiere Donatello con la causale Progetto Anche io resto a casa