Per la fase 2 dell’emergenza Coronavirus sì ai funerali, ma ancora no alle Messe con i fedeli

Troppi rischi.

“Fino al 25 maggio azzardare eventi pubblici con assembramenti di persone è pericoloso”. E vale anche per la Chiesa.

Nel corso della lunga conferenza stampa di domenica 26 aprile, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato nel dettaglio i prossimi passaggi per affrontare in sicurezza la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia.

Tra i punti chiave, c’è anche quello legato alla celebrazione delle funzioni religiose. Sarà possibile tornare a celebrare i funerali, ma soltanto all’aperto e alla presenza dei familiari più stretti (non più di 15 persone, distanziamento sociale e sistemi di protezione individuale), ma per riprendere le Messe con i fedeli bisognerà ancora attendere.

Nell’era del Covid-19, la partecipazione alla Messa è stata consentita soltanto attraverso le trasmissioni televisive o in streaming. E questo succederà ancora dal 4 maggio: in questo senso, infatti, non ci sono novità per le celebrazioni. Immediata è arrivata la risposta della Conferenza Episcopale Italiana, che ha diffuso una nota nella quale ha precisato di aver accettato “Con sofferenza e senso di responsabilità, le limitazioni governative assunte per far fronte all’emergenza sanitaria”, ma che “ La Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale”.

Sottolinea la Conferenza: “ Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri varato esclude arbitrariamente la possibilità di celebrare la Messa con il popolo. Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico-scientifico si richiama il dovere di distinguere tra la loro responsabilità – dare indicazioni precise di carattere sanitario – e quella della Chiesa, chiamata a organizzare la vita della comunità cristiana, nel rispetto delle misure disposte, ma nella pienezza della propria autonomia”.

I Vescovi italiani, dunque, precisano di non poter “Accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale”.

Così sul sito ufficiale.