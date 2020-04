YEPP Valtanaro: parte il 9 maggio il corso gratuito di organizzazione e gestione eventi per i più giovani

"YEPP VALLE TANARO riparte dopo un periodo di pausa. La nuova stagione vede una sinergica collaborazione tra l'Unione Montana Alta Val Tanaro (promotore), il Servizio Socio Assistenziale dell'Unione Montana delle Valli Mongia, Cevetta, Langa-Cebana, Alta Valle Bormida, YEPP Italia, la Cooperativa Caracol, la Cooperativa Animazione Valdocco, con il contributo della Fondazione CRC e il sostegno della Compagnia di San Paolo".

Con queste parole dall'alta valle Tanaro giunge la notizia di alcuni nuovi progetti architettati dal gruppo di support con l'aiuto delle educatrici delle due cooperative menzionate: in particolare, si provvederà alla predisposizione di un'aula studio a Garessio e di un punto di ritrovo a Ormea, alla creazione di una manifestazione sportiva itinerante sul territorio, agli scambi interculturali con altre associazioni della rete di Yepp Italia e, infine, a un corso di formazione per l'organizzazione e la gestione di eventi.

Proprio quest'ultima azione sarà la prima ad entrare in fase esecutiva: come spiegano i suoi organizzatori, "a maggio partirà, in collaborazione con il CFP Cebano-Monregalese, un corso gratuito rivolto a giovani residenti in alta val Tanaro, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, volto a sviluppare le competenze organizzative e gestionali legate agli eventi del territorio. A causa dell'emergenza sanitaria, il corso si terrà sulla piattaforma online Google Meet Hangouts. Ciononostante, sarà comunque possibile ottenere un attestato di partecipazione frequentando almeno due terzi delle lezioni, che si terranno per 7 sabati consecutivi a partire dal 9 maggio, dalle 10 alle 12".

Le sessioni dureranno due ore ciascuna, per un totale di 14 ore, e i macro-argomenti trattati riguarderanno: l'analisi di un bando e la stesura di un progetto, la comunicazione e la promozione turistica, la gestione di eventi sul territorio e la sicurezza negli stessi.

Il corso ha un numero limitato di partecipanti: gli interessati sono invitati a iscriversi al più presto, contattando il Centro Formazione Professionale Cebano-Monregalese, al numero 0174/701284 (interno 900), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, oppure collegandosi al seguente link: https://bit.ly/organizzazioneeventiYEPP, entro e non oltre giovedì 7 maggio 2020.

Per avere ulteriori informazioni riguardo al corso rivolgersi a Lisa Santero (lisa.santero@hotmail.it). Per conoscere meglio il progetto YEPP, consultare la pagina Facebook YEPP Valle Tanaro, oppure contattare le operatrici (Marta 338/6866916; Stefania 331/4294469).