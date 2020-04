Cuneo, Primo maggio 2020: CGIL provinciale e lavoratori al centro della pandemia

1 Maggio 2020 senza manifestazioni sindacali ma con molti motivi per esserci comunque, per difendere il valore del lavoro e l’esigenza primaria che si svolga in salute e sicurezza, per poter guardare, realisticamente, alla costruzione del futuro di cui abbiamo bisogno.

La Camera del Lavoro di Cuneo organizza un incontro a distanza, una videoconferenza che ha come temi il lavoro in tempi di pandemìa, la condizione dei lavoratori di fronte alla pericolosità del Covid19, la necessità impellente e inderogabile di adottare tutte le misure relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, l’azione del sindacato nel conseguimento del Protocollo sottoscritto con il Governo.



La videoconferenza, che si svolgerà GIOVEDI 30 APRILE a partire dalle ore 17 sulla piattaforma Zoom, vedrà protagonisti lavoratrici e lavoratori di tutti i settori, con una presenza significativa di rappresentanti della sanità, infermieri, medici, OSS, addetti alle pulizie negli ospedali e RSA della provincia. A coordinare l’incontro il Segretario generale della CGIL cuneese Davide Masera, interverrà G.Battista Panero Segretario generale SPI provinciale.

Per chi volesse collegarsi può farlo direttamente cliccando il link https://zoom.us/8750295443.