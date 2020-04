La protesta delle luci accese illumina anche la città di Cuneo

"È una cosa inverosimile attendere fino al 18 giugno per aprire un'attività che dovremmo far sanificare da una ditta esterna, aggiungendo più soldi al nostro portafoglio. Considerando che abbiamo già perso una stagione primaverile con articoli che non si venderanno e più rischiando la concorrenza dei saldi di internet. Scendo in strada a difesa del mio negozio anche a nome di tutti i commercianti - commenta Eliana Costa del negozio Histoire D'O in via Roma - come faranno molti commercianti a causa delle restrizioni dell'ultimo Dpcm governativo che ci penalizza" .

"Come artigiano e come commerciante condivido questa manifestazione che ha avuto un grande successo, nonostante sia stata organizzata in poco tempo - sottolinea Beppe Costantino dell'omonima agenzia funebre di corso Monviso a Cuneo -. Oltre ai baristi, ai titolari di negozi, ai ristoratori, vorrei ricordare anche tutta la categoria artigiana dei parrucchieri, degli estetisti, degli idraulici e tutti gli altri ancora che sono tutti pronti a ripartire in sicurezza. Ognuno di noi ha già progettato un futuro secondo le nuove disposizioni ora è tempo di ripartire".