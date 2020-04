Risparmia subito sul riscaldamento, Stufe a Pellet Italia ti offre anche pagamento a rate

Risparmiare e fare del bene all’ambiente. È una delle ragioni alla base del successo delle stufe a pellet. La formula vincente di Stufe a Pellet Italia a ciò aggiunge qualità certificata (ai sensi del DM 186/2017), una produzione 100% Made in Italy, soluzioni tecniche innovative e prezzi competitivi. E offre persino la possibilità del pagamento rateale, grazie a Soisy. Quali sono gli altri vantaggi?

La stufa a pellet Made in Italy, dal leader di settore nel nostro Paese

Ogni prodotto si distingue per l’ottenimento delle quattro stelle nella certificazione ambientale (DM 186/2017). Ed è il risultato di un processo di ricerca e sviluppo che coinvolge tecnologie all’avanguardia. Vengono così garantiti elevati valori di scambio termico in accordo con considerevoli riduzioni dei consumi.

E questo senza contare le tante modalità di pagamento, la professionalità di un’impresa specializzata nella produzione di stufe a pellet e l’opportunità di acquisto con un semplice click, utilizzando il portale www.stufeapelletitalia.com.

Ma Stufe a Pellet Italia non è solo questo, è anche un’esperienza d’acquisto conveniente. I prezzi competitivi sono garantiti dall’acquisto direttamente presso il produttore. E ciò senza contare la detrazione fiscale del 50% fornita dal decreto crescita (Decreto 83/2012).

Soddisfazione certificata da Trustpilot e grazie a Soisy pagamento rateale

Tante le opzioni per il pagamento. Si può acquistare attraverso bonifico bancario, carta di credito, contrassegno e in forma rateale. Quest’ultima è un’opportunità resa possibile dalla convenzione con Soisy, marketplace dei prestiti tra privati.

È un’opportunità pratica, conveniente e trasparente. Avviene tutto online, dalla richiesta alla stipula del contratto, nello spazio di pochi minuti, utilizzando PC o smartphone. Grazie a Soisy non c’è il rischio di brutte sorprese, tutte le spese sono comprese nella rata mensile. Insomma, nessun costo imprevisto.

Le stufe sono tutte in pronta consegna, il cliente le riceve in 48-72 ore lavorative da quando ha eseguito il pagamento. Soddisfazione e apprezzamento degli acquirenti di Stufe a Pellet Italia sono testimoniati dalle recensioni certificate Trustpilot. In base ai feedback degli acquirenti, il punteggio dell’azienda veneta è “Eccezionale”.

Vuoi saperne di più? Visita subito www.stufeapelletitalia.com e mettiti in contatto con i consulenti di Stufe a Pellet Italia (041.469452, 041.5195258, 041.469863, stufeapelletitaliaspa@gmail.com)! Troverai esperti pronti a fornirti informazioni, consigli sulla scelta del prodotto e preventivi gratuiti.