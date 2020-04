Tassare le scommesse online per supportare il difficile momento del calcio: dibattito aperto

La pandemia di coronavirus ha stravolto l'intero mondo, incluso il vasto e tanto amato e seguito mondo dello sport. L'attività sportiva che più risente delle ripercussioni negative dovute allo stop forzato causa Covid-19 è il calcio, che appunto sta subendo delle enormi perdite economiche, difficili da recuperare ma allo stesso tempo fondamentali per il corretto svolgimento delle competizioni future.



Proprio per questo, la FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha richiesto espressamente al governo la creazione di uno specifico fondo salva-calcio, dove raccogliere quantità elevate di soldi per finanziare e supportare la ripresa del mondo del calcio. Un dibattito molto acceso recentemente in merito a questo fondo è il fatto se tassare o no le scommesse sportive dell'1%.

Il mondo delle scommesse sportive

Le scommesse sportive sono una tipologia di gioco d'azzardo esistente da tantissimi anni. Basta pensare che negli anni 40' già nacque la prima forma di scommessa sportiva, il Totocalcio, un particolare sistema che consisteva nel dover azzeccare l'esito 1X2 delle partite di calcio proposte.

Nel corso degli anni poi questo settore si è sempre più allargato e di conseguenza migliorato, aggiungendo tantissime tipologie diverse di scommesse.



Queste possono essere fatte sia fisicamente, andando in una delle numerose agenzie nella propria città o anche online, registrandosi e depositando sul sito di qualche bookmaker italiano.

Senza dubbio, il mondo delle scommesse sportive affascina e coinvolge sempre più persone e pertanto esso muove tantissimi soldi. Basta pensare che solo nel comparto calcistico, nel 2019, sono stati raccolti ben 10,4 miliardi di euro sulle scommesse calcio. Se si aggiungono poi tutti gli altri sport, come il tennis, il basket ecc. questo numero aumenta ancor più.

Tassare le scommesse, giusto o sbagliato?

La FIGC sta cercando di riorganizzare il mondo del calcio italiano, per cercare di terminare le stagioni e le competizioni in corso, come richiesto anche dalla maggior parte delle squadre dei campionati maggiori. È importante ricordare che anche le varie competizioni europee ed internazionali sono slittate a data da destinarsi. Resta però il grave impatto economico e la ricerca di fondi per ripartire.



La federazione ha affermato che non vuole chiedere prestiti o supporti da parte del Governo, che ovviamente è già impegnato di suo a gestire una grave crisi economica della Nazione, pertanto ha chiesto tra le varie opzioni quella di prelevare l'1% delle scommesse sportive sul calcio, una vera e propria tassa. Riprendendo i dati dell'anno scorso, equivarrebbe a circa 10 milioni di euro come fondo aggiuntivo.



Ciò ha creato un vero e proprio dibattito sia tra i vari organi competenti del mondo del calcio e del betting, sia tra gli appassionati di quest'ultimi, con molti che non accettano di buon grado questa proposta mentre altri la ritengono giusta.

Il dibattito acceso sul tassare le scommesse sportive

In merito a questo argomento, sono arrivate in massa le interviste e dichiarazioni di esponenti di alto rango del mondo del calcio e dello sport. La FIGC tramite varie interviste ha fatto sapere la volontà di continuare a supportare ed a richiedere questa tassa sul mondo del betting. Viene citato l'esempio della Francia, che tassa l'1% delle scommesse sull'NBA.



Molto critico Cellino, il presidente del Brescia, che ha rifiutato categoricamente questa proposta, definendola come una vera e propria elemosina visto la percentuale molto bassa e che, peraltro, è stata rifiutata dal Governo. Fonti interne di quest'ultimo, infatti, hanno fatto circolare la notizia che probabilmente questa proposta verrà rigettata, non ritenuta affatto idonea, ma anzi peggiorerebbe solo la situazione. Il Ministro dello Sport, Spadafora, ha intenzione invece di richiedere ulteriori fondi e stanziamenti, oltre ai 50 milioni già versati, per supportare economicamente tutto il mondo dello sport, non solo il calcio e non solo quello agonistico e professionistico.