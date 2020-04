Le “Reunion” dei Trelilu su Targatocn e La Voce di Alba: non perdete la diretta… “ciascheduno a sua casa”

Peru, Franco, Spiegazza e Robi non si vedono da un “pezzo”. Abbiamo pensato di farli ritrovare attraverso la tecnologia e di offrire a voi un momento di intrattenimento in questo momento non facile.



Collegatevi alle ore 12 sulle pagine facebook di Targatocn.it o LaVoceDiAlba.it oppure sul sito del giornale www.targatocn.it o www.lavocedialba.it



Potete intervenire in diretta con le vostre domande. Vi aspettiamo domani, 29 aprile, alle ore 12. Ciascheduno a sua casa…