Pontechianale: il quiz su Facebook torna il Primo Maggio

Dopo il successo di Pasquetta, la Pro loco di Pontechianale ha deciso di riproporre il fortunato format "PonteQuiz" per venerdì primo maggio. Nel giorno di Festa dei Lavoratori, alle 16, chi si collegherà in diretta Facebook alla pagina "Proloco Pontechianale" potrà partecipare al grande gioco organizzato sui social, che premia chi è appassionato della località turistica.

Ai quesiti su storia, arte, curiosità e tradizioni dell'alta valle Varaita, si sommeranno domande di cultura generale e di musica, con premi dedicati a queste sezioni. Oltre ai conduttori Andrea Caponnetto e Serena Scaffardi, saranno i residenti e gli operatori del turismo di Pontechianale a porre le domande del quiz. Ad occuparsi della parte musicale saranno i dj del circuito Movin' On.

Si potrà rispondere a ciascun quesito con commento sotto la diretta social. La classifica viene stilata in base alle risposte corrette e alla velocità e viene comunicata in serata, dopo aver intrecciato tutti i dati (a Pasquetta arrivarono 1400 messaggi). I premi si potranno ritirare quest'estate al Minimarket.

Il presidente della Pro loco Marco Cayre: «Quello del primo maggio sarebbe stato un bel "ponte" per la nostra località, avremmo certamente organizzato qualche iniziativa e cominciato ad avviare la stagione estiva, con la preziosa collaborazione dei Commercianti. Non potrà essere così ma, almeno su Facebook, cerchiamo di tenere desta la curiosità e l'interesse per la nostra località. Giocare insieme, anche se a distanza, è un modo per restare uniti e per ritrovarci, virtualmente, nell'amata Pontechianale» .