I corsi sulla sicurezza ripartono in diretta con CFP Cebano Monregalese

Dal 15 aprile la Regione Piemonte ha approvato la formazione on line per le attività formative teoriche in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Questa notizia permetterà di portare a termine i corsi sospesi a causa del lockdown e riprendere la programmazione dei corsi del Catalogo per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La sicurezza sui luoghi di lavoro oggi non è rilegata ad un obbligo dettato dal D.Lgs. 81/08, ma diventa un tassello importante per combattere il COVID19.

Lo stesso Presidente del Consiglio ha individuato la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro come un importante “Main Topic” per combattere il contagio già a partire dalla fase attuale, fondamentale poi nella agognata fase 2.

Tanto chi sta continuando a lavorare quanto chi è a casa, magari in smart working, deve o dovrà formarsi ed informarsi sulle misure necessarie per garantire la propria sicurezza e quella dei propri collaboratori in risposta ai vari DPCM.





Di seguito i corsi in partenza nei prossimi giorni:





La determina della Regione Piemonte prevede che le attività di formazione di tipo teorico possano essere effettuate in Streaming sincrono (videoconferenza) ovvero con la compresenza temporale di allievi e docenti ed è così che attiveremo i corsi al Cfpcemon. - Sono le parole del Direttore Mario Barello - La piattaforma che abbiamo scelto di adottare consentirà ai partecipanti iscritti di interagire con il docente registrando direttamente le presenze.

Mantenere alta la qualità della formazione è un obiettivo che ci ha sempre contraddistinto e lo sarà anche per la formazione a distanza. Ci occuperemo noi di fornire l’accesso ai corsisti e un supporto tramite chat per l'accesso alla piattaforma.





Per informazioni e iscrizioni, è necessario cliccare sul corso scelto:









