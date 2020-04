Nuovi corsi gratuiti di avvicinamento al mondo dei droni

A seguito del primo corso GRATUITO, Droni e il mondo del Lavoro, ci viene chiesto di ripetere i corsi per far meglio comprendere quali sono le problematiche e le opportunità che il mondo dei droni mette a disposizione.

Quindi eccoci a riproporre una seconda opportunità, per frequentare dei corsi tenuti in diretta da Istruttori di Volo per chiarire alcune regole base per l’utilizzo di queste affascinanti macchine volanti.

corsi che si terranno a titolo gratuito, perché per noi è fondamentale creare consapevolezza in un mondo in cui ci sono molte regole ma che pochi le conoscono, ricordiamo che, non importa se queste macchine volanti vengano usate per gioco o per lavoro, in tutti le situazioni è essenziale conoscere le regole di base per non incorrere in spiacevoli incidenti.

I micro corsi saranno tenuti in orario mattutino e replicati nel pomeriggio, si potrà scegliere l’orario più idoneo alle proprie esigenze, i corsi saranno attivati con la partecipazione di minimo 4 persone e tratteranno i seguenti argomenti:







differenze tra giocattolo e aeromodello

cosa sono i droni da lavoro

uso improprio di un drone: quali rischi?







I corsi saranno tenuti on line con delle dirette di circa 2 ore, affinché l’allievo possa fare domande all’istruttore che terrà la lezione.

Come fare?

Semplice scrivi hai nostri indirizzi e-mail (info@eurodrone.it) o chiama il nostro numero di telefono (0171390249) prenotata il corso, lascia i tuoi dati, sarà nostra premura inviarti il codice per partecipare al corso on line in diretta.

Se usi WhatsApp manda a questo numero 346 941 9049 i tuoi dati completi di e-mail, Nome Cognome e numero di telefono e provvederemo a darti le informazioni utili per partecipare ai corsi GRATUITI.