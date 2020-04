"Si teme per la sopravvivenza dell’Istituto Casati-Baracco di Mondovì, abbiamo bisogno del vostro sostegno"

TUTTI INSIEME PER IL CASATI BARACCO







Carissimi Monregalesi e amici

In qualità di Presidente dell’Istituto Casati Baracco di Mondovì, insieme a tutti i membri del consiglio di amministrazione, al rettore Prof. Magrelli e a tutto il corpo docente, desidero esprimere una profonda preoccupazione per il nostro collegio.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito il nostro Paese ha raggiunto anche Mondovì e sta mettendo a dura prova, tra il resto, anche il nostro Istituto.

L’Istituto nato nel 1772 e unico rimasto aperto in provincia di Cuneo è una fondazione senza scopo di lucro e negli anni è riuscito a garantire – non senza difficoltà – alloggio e formazione ad un gran numero di giovani, svolgendo un’importante funzione sociale per il territorio non solo Monregalese, ma più in generale per la regione Piemonte e per la regione Liguria.

Con un occhio sempre proiettato al futuro nel tentativo di rendere sempre più appetibile e moderna la propria offerta, l’Istituto ha perseguito la propria missione educativa e di sostegno alle famiglie, anche quelle meno abbienti, non senza dimenticare quanto sia importante assicurare ai propri giovani luoghi e modalità di svago sicuri, occasioni di incontro e condivisione all’insegna di una famiglia.

È per tali ragioni che oggi ci rivolgiamo a Voi.

Le misure restrittive imposte nel tentativo di contenere il diffondersi del virus hanno imposto la chiusura totale della struttura a marzo e non consentiranno la sua riapertura almeno fino al mese di settembre, non senza l’impiego di accorgimenti e modifiche forse strutturali tali da assicurare la sicurezza dei propri fruitori.

La mancanza dunque di entrate, le spese fisse consistenti e l’incertezza di quello che sarà, di come saremo costretti per il bene comune a cambiare le nostre abitudini di vita individuale, ma soprattutto sociale, ci fanno temere – senza troppi giri di parole – per la stessa sopravvivenza dell’Istituto Casati-Baracco.

Ma badate bene, non è nostra intenzione arrenderci ed essere meri spettatori del naufragio di una realtà sociale secolare in cui crediamo fermamente.

Faremo la nostra parte, ma ci rendiamo conto di aver bisogno anche del Vostro sostegno.

Se l’esperienza in Istituto è stata per Voi formazione, condivisione e amicizia, tale da essere annoverata nei ricordi più belli, Vi chiediamo un sostegno economico, anche simbolico, per far fronte a questa emergenza.

La solidarietà contraddistingue da secoli la Fondazione così come, a nostro parere, le persone che vi hanno fatto parte.

Ogni risorsa economica ricevuta sarà impiegata conformemente alla Statuto dell’Istituto, per fronteggiare le spese necessarie per il perseguimento delle proprie attività e per rendere sicura la propria struttura.

Ci rendiamo conto che la situazione economica locale e dell’intero Paese è difficile per tutti, ma un piccolo Vostro contributo potrebbe fare davvero la differenza della Fondazione.

Siamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti che potrete indirizzare all’e-mail info@casatibaracco.com e Vi ringraziamo fin d’ora per l’attenzione e per quanto potrete fare a sostegno dell’Istituto. Grazie di cuore a tutti!

IBAN: IT07C0342546480000340800001