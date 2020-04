Claudio Bonicco, un papà di Cuneo su Facebook: "Perché delle famiglie, dei bambini e della scuola non si dice nulla?"

Il tema della ripresa delle scuole continua a suscitare dibattito e discussioni più tra i genitori che non a livello politico e decisionale. Perché da settimane, sulla questione, è calato il silenzio.

Si parla di esami di terza media e di esami di Maturità, ma di cosa succederà ai bambini e di come potrebbe riprendere la didattica in presenza e di come potranno i genitori gestire la situazione, dovendo prima o poi tornare a lavorare... il nulla! Si riapre a settembre? Ma come?

C'è rabbia tra i genitori, tanta. Mentre in altri Paesi la scuola è al centro della ripartenza, in Italia sembra l'ultimo dei problemi.

Sul tema Claudio Bonicco, genitore di tre bambini, ha scritto un lungo post su Facebook. Bonicco è un libero professionista, architetto e presidente dell'ordine degli architetti della provincia di Cuneo.

Riportiamo integralmente il suo intervento.

Non è il delirio di un genitore provato da quasi due mesi di convivenza forzata con la fatica e le lotte quotidiane per far capire ai propri figli quanto sia importante prendersi cura dei propri impegni, svolgendo regolarmente i compiti che vengono recapitati a casa dalla scuola che sta a debita distanza.

Riaprire subito le scuole per i bimbi più piccoli sarebbe possibile secondo un modello matematico sviluppato da una ricerca del Politecnico di Milano che si basa su una serie di considerazioni molto semplici.

Ora che madri e padri dovranno (pur con limitazioni) tornare a lavorare, a chi lasceranno i bambini più piccoli? Molte famiglie dovranno scegliere se appoggiarsi ai nonni mettendoli a rischio anziché proteggerli, cercarsi una baby sitter senza sapere se si avrà diritto al bonus oppure alternarsi restando a casa per occuparsi di loro.

Il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta spiega che ovviamente si tratterebbe di una scuola diversa da quella che conosciamo, in termini di orari, turni, composizione delle classi.

Se dunque si potrà progressivamente ritornare a lavorare rispettando il vincolo della distanza di 1, o di 2 metri, perché gli adulti possono andare in ufficio o sul tram mantenendo quella distanza e gli studenti no?

Oggi non possiamo ragionare sulla scuola soltanto per il suo valore culturale, che nessuno discute. Ora la scuola può diventare un elemento abilitante per la ripartenza, senza dimenticare che anche i più piccoli hanno bisogno di relazioni sociali.

L’apertura delle scuole per le fasce d’età più basse sarebbe dunque in questo momento un aiuto per le famiglie che dovranno tornare al lavoro e allo stesso tempo permetterebbe di salvaguardare una fascia di anziani.

L’altra sera, dopo la conferenza stampa del Presidente Conte mi sono chiesto, credo come moltissimi altri genitori con figli piccoli: delle famiglie, dei bambini, della possibilità o meno di avviare per loro le attività estive organizzate non si dice nulla?

COSA DEVE ASPETTARSI da qui al prossimo settembre chi, come me, è un libero professionista o ha un lavoro in proprio e non ha la possibilità di prendersi un congedo parentale?

COME POTREMO TORNARE A LAVORARE con i figli chiusi in casa fino a settembre?

Davvero non si è approfondita la possibilità di riaprire la scuola in una formula diversa, parziale, adattata fino a fine giugno o, meglio ancora, metà luglio?

Possibile che nessuno al Ministero della Salute, dell’Istruzione, del Lavoro e delle Politiche Sociali abbia affrontato seriamente questo tema e, avendolo fatto, abbia qualcosa da dirci?

In questi mesi tutti i giorni abbiamo alternato notizie tragiche, snocciolamento di numeri e strumentalizzazioni politiche ai limiti della decenza.

Sulla scuola e tutto ciò che le ruota intorno nessun talk show, trasmissione o rubrica di approfondimento.

L’unica cosa che ricordo di aver sentito è che tutti gli studenti non perderanno l’anno e che sono confermati gli esami di terza medie e di Maturità.

Tutto il resto è un vuoto cosmico, demoralizzante.

Allora mi sono chiesto: nel resto d’Europa cosa avranno programmato di fare?

Non sarà possibile prendere le migliori esperienze a modello?

In AUSTRIA è prevista la riapertura graduale delle scuole dal 4 maggio con classi dimezzate per consentire il distanziamento. Non ci saranno lezioni tutti i giorni: ognuna delle due metà di una classe seguirà, a settimane alterne, lezioni rispettivamente dal lunedì al mercoledì, e dal giovedì al venerdì.

In FRANCIA il governo intende cancellare alcune restrizioni a partire dall'11 maggio, dando la priorità alla riapertura delle scuole.

In GERMANIA dal 4 maggio si tornerà in classe, dando priorità però ai maturandi e in generale agli alunni che devono sostenere gli esami di fine anno. Asili nido e scuole elementari fino al quarto anno rimarranno chiuse ancora per un po’. Gli studenti, inoltre, saranno divisi in gruppi ristretti e le pause saranno scaglionate per evitare assembramenti.

In DANIMARCA per la tenuta socio economica del paese è stato necessario riaprire la scuola dell’obbligo, asili e elementari, garantendo il rispetto delle norme sul distanziamento sociale (banchi a due metri). I bambini hanno l'obbligo di lavarsi le mani ogni due ore e sono stati eliminati i giocattoli.

In NORVEGIA dopo la riapertura delle materne tornano a scuola oggi i bimbi di età compresa tra sei e 10 anni. Per il momento è stato imposto un limite di 15 studenti per classe.

Da semplice cittadino abituato a rispettare le regole e preferire sempre e comunque il contributo costruttivo rispetto alla semplice lamentela chiedo a tutti coloro che hanno un ruolo nel complesso e articolato processo decisionale che definirà i destini di tutti noi per i prossimi mesi di dedicare più attenzione ai bambini più piccoli e alle complicate acrobazie che fanno e che dovranno fare i loro genitori.