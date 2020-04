Coronavirus, Bergesio (Lega): "Italiani stanchi delle supercazzole di Conte"

"A due mesi dall'emergenza, non solo le imprese ancora aspettano una liquidità che non arriva ma a causa del rinvio dell'apertura delle attività, continuano a perdere ogni giorno migliaia di euro di fatturato, senza calcolare i costi fissi a cui devono far fronte come le bollette, gli affitti dei locali o i mutui.

Confcommercio ha stimato oggi le perdite per il settore in oltre 80 miliardi di euro di danni. Tra gli operatori del benessere, parrucchieri e centri estetici, più di un terzo rischia di non sopravvivere a questa chiusura prolungata, oltre a dovere pagare il peso di chi svolge illegalmente il lavoro a domicilio favorendo la diffusione del contagio.

Questo esecutivo sta condannando a morte migliaia di attività e di lavoratori. Gli italiani sono stanchi delle supercazzole di Conte, bisogna riaprire subito e in sicurezza mettendo in campo indennizzi e contributi a fondo perduto".

Lo scrive in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.