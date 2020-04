Coronavirus: dall’opposizione di Sanfront un “campanello di sveglia” per sindaco e Amministrazione, "che non vuol essere una polemica"

Dall’opposizione in Consiglio comunale a Sanfront ci giunge una lunga nota stampa, in merito all’emergenza Covid-19, all’operato ed ai rapporti di e con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Emidio Meirone.

La riportiamo integralmente.

“Scriviamo queste righe quasi controvoglia perché non è assolutamente nostra intenzione fare discussioni in questo periodo, ma arriva il momento in cui il “silenzio diventa complicità e questo non possiamo accettarlo”, non dopo quanto fatto e senza doveraspettare quando, quelle poche righe del Sanfrontese a noi concesse, potrebbero trattare un argomento a nostro augurio vecchio ed ormai superato.

E qui ci spieghiamo meglio.

Siamo arrivati al culmine della sopportazione in quanto per troppe volte abbiamo ingurgitato il rospo pur di mantenere la calma in questo momento particolare per il nostro Comune. Ma quando è troppo è troppo.

Da inizio emergenza abbiamo messo tutto noi stessi a servizio del Comune e quindi della maggioranza proprio perché volevamo essere utili e dare una mano. Ma abbiamo costantemente incontrato un muro di parole, siamo stati derisi per le nostre idee con presunzione, additati di essere incompetenti ed ingenui: poi, però le nostre idee sono state messe in atto dopo settimane, quando ormai gli altri comuni si erano mossi in tal senso.

Ne sono un esempio le mascherine da distribuire alla popolazione, da noi proposte dopo aver interpellato altri comuni che si erano già attivati, ma nell’immediato ci è stato chiesto se “quando farà sole avremmo distribuito gli occhiali”: idea scartata asserendo che dispositivi non certificati avrebbero potuto far poco sulla diffusione del virus ed in caso di contagio ne saremmo stati i responsabili.

Dal nostro canto, siccome tenevamo fortemente alla questione sicurezza dei nostri cittadini, non ci siamo dati per vinti ed abbiamo comunque percorso altre vie, sentendo gli enti superiori, trovando addirittura chi le avrebbe prodotte in modo gratuito a patto che le fosse fornito il tessuto adatto.

Risultato? Per fortuna, ma solo dopo un colloquio telefonico durato un’ora dai toni molto accesi, siamo riusciti a far passare la nostra idea, anche se è stato perso molto tempo prezioso.

Anche sui buoni spesa abbiamo dato il nostro contributo seppur non interpellati mai direttamente dall’Amministrazione, fornendo delle linee secondo le quali da una partesi doveva dare la precedenza alle famiglie con bambini a carico i cui familiari erano partite iva costrette alla chiusura o lavoratori in cassa integrazione, e dall’altra si doveva dare la possibilità di accesso a tutti i negozi (e non solamentealla grande distribuzione come invece in un primo momento la maggioranza intendeva fare!) comprese le botteghe, quelle stesse botteghe rivelatesi oggi preziose come non mai. Proposte che, se in un primo momento impercorribili, in parte invece poi sono state accolte.

Ma il culmine sta avvenendo in questi giorni ed è proprio il motivo centrale che ci ha fatto prendere in mano carta e penna ossia la totale mancanza di un’adeguata informazione alla cittadinanza che spieghi nel modo corretto come l’epidemia sta colpendo il nostro paese.

Vada per il sito istituzionale del Comune e per i post social, ma abbiamo più volte chiesto che venissero informati soprattutto coloro che i social non possono usarli, come gli anziani, i quali dovrebbero essere i primi ad essere informati su questi fatti!

Anche qui abbiamo proposto di appendere in punti strategici quali negozi ed esercizi comunque frequentati, delle locandine informative sull’andamento dei contagi, dei decessi, dei guariti, così che chiunque si trovasse a passare per altre esigenze potesse prenderne visione, evitando comunque qualunque tipo di assembramento.

Risultato? Sembra che la questione sanfrontese debba essere celata per un qualche strano motivo, di cui non ci è dato sapere nulla, ma che purtroppo possiamo ben presumere quale esso sia. Ripetiamo, la popolazione deve essere informata costantemente ed in modo esaustivo perché è un diritto dei cittadini, come è un dovere del Comune rendere da subito obbligatorio l’uso delle mascherine non solo negli esercizi pubblici, ma ogni qualvolta che si esce di casa, altra nostra proposta che è ritornata al mittente in quanto “fuori legge” nonostante alcuni comuni del vicinato, appartenenti anche all’Unione dei Comuni del Monviso, hanno applicato.

Ne è un esempio Pagno: fa forse parte di un principato autonomo?

Sanfront ha bisogno di un’Amministrazione che prenda di petto le situazioni e che intervenga al più presto senza aspettare sempre che arrivi da altrove un elenco di cose da seguire e da fare: basta con la negligenza e col “va tutto bene”.

Ci sono situazioni in cui il Comune può ed anzi, deve prendere una decisione; per troppe volte in questo periodo ci siamo sentiti dire che l’Amministrazione non ha poteri ed ha le mani legate quando invece le cose da noi richieste sono state applicate ed attuate in altri paesi! Siamo stufi della poca considerazione nei nostri confronti, prima come sanfrontesi e poi come Amministratori, e di essere informati solo dai social dal momento che noi il nostro contributo l’abbiamo offerto.

Sappiamo già che a questo nostro articolo seguirà un articolo in difesa dell’operato dell’Amministrazione comunale e non solo: noi abbiamo parlato con cognizione di causa, articolando il tutto con quanto realmente successo e con quanto abbiamo sempre asserito sulle chat private o chat di gruppo con gli altri Amministratori. Lanciare ‘fake news’ non è nel nostro stile, perché vogliamo che venga a galla sempre la verità.

All’Amministrazione dunque vogliamo lanciare, e questa volta pubblicamente, in modo che non ci possa mai più essere detto (anche da parte della popolazione) ‘Non avete mai fatto proposte’, alcune idee per rispondere alle reali esigenze della cittadinanza: rimborso di quanto pagato e non usufruito del servizio scuolabus, riduzione Imu e Tasi per le attività che per causa Covid sono state costrette a sospendere le attività, riduzione tassa sull’occupazione del suolo pubblico e molte altre idee che avremmo piacere di discutere insieme, a patto che questa volta non si parta con pregiudizio e presunzione.

La nostra non vuole assolutamente essere una sterile polemica, sicuramente cosa inutile sempre ed ora più che mai, ma vuole essere quantomeno un dovere di cronaca nei confronti della popolazione.

Terminiamo questo lungo “sfogo” mandando un abbraccio a tutti i sanfrontesi ed in particolare agli ospiti, ai parenti ed alle lavoratrici del nostro Ospedale: vi siamo e vi saremo vicini soprattutto per la post emergenza e ci faremo paladini dei vostri legittimi interessi.

State tranquilli che non vi abbandoneremo”.

Firmato: Brikamam Allio, Alessio Brondino, Simone Dossetto, consiglieri di minoranza.