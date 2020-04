Coronavirus: le scuole non riaprono: da remoto pensieri sulla maturità degli allievi dall’ Itis "Rivoira" e "Denina" di Saluzzo

La scuola non riapre per l'emergenza sanitaria Covid 19. Si avvicina il tempo degli esami. Gli allievi della quinta dell’Itis Rivoira e del Denina di Saluzzo, impegnati con la didattica a distanza inoltrano da remoto i loro pensieri e interrogativi, avvicinandosi il momento della Maturità che segnerà il congedo dalla scuola scelta 5 anni or sono. Sono tante le riflessionei lanciate on line.

"È un periodo strano, di smarrimento. Nessuno di noi sta vivendo Aprile come il mese che ci prepara alle mille verifiche, interrogazioni e all'esame che verrà. Non stiamo vivendo il nostro ultimo anno di scuola come vorremmo, condividendo con i nostri compagni l'ansia e la paura, ma anche un po' di spensieratezza, e soprattutto tanta, tantissima voglia di portare alla fine un percorso durato troppi anni.

Mi mancano i professori, i miei compagni e anche la gita, la "fatidica gita di quinta" che non abbiamo potuto fare. Per quanto possa essere pensate certe volte andare a scuola, ora ne sento la mancanza.

La maturità è un traguardo per tutti, che molti si ricorderanno per sempre, epenso che anche noi, in modo tutto diverso, la porteremo sempre dietro. L'unica cosa che ora vorremmo sapere è come si svolgerà l'esame. È strano ora pensare al nostro ultimo giorno di scuola.

Abbiamo vissuto l'ultimo giorno di scuola senza sapere che era l'ultimo giorno. Stefania, 5° B elt "Rivoira".

"Per questa maturità mi sento un po' preoccupato forse perché diversa da quelle passate o forse perché non si sanno ancora le metodologie di svolgimento. Sicuramente questo periodo non è stato dei migliori ma mediante la didattica a distanza abbiamo portato avanti il programma e recuperato le lezioni perse". Mattia, 5 ° A elt "Rivoira"

"A livello personale la sto vivendo decisamente male questa situazione. Penso che fare la maturità via pc non sia il massimo. Io personalmente non potendo andare a scuola non mi sento per nulla motivato; il pensiero che fra due mesi avrò la Maturità che probabilmente sarà anche ľ ultimo mio esame in ambito scolastico mi preoccupa molto; andare a scuola faceva sì che sì dovesse essere sempre sul pezzo... ora non è così, la sto prendendo troppo alla leggera e so che sto sbagliando.

Penso che il motivo di tutto questo mio malessere sia il fatto che la maturità la vedevo come il coronamento di un percorso lungo ben cinque anni. Voi professori, ci avete preso sotto braccio quando di anni ne avevamo solo 14 e ci avreste "lasciati andare" adulti; fa strano dirlo ma è così... ci avete accompagnato negli anni più complicati della vita di una persona... ľ adolescenza si sa, è il momento in cui si cresce, si cambia, in cui noi tutti forgiamo il nostro carattere... e proprio in questo periodo difficile voi professori siete li ad accompagnarci. Lasciarci così via telematica non sarebbe la fine giusta, mi mancherebbe qualcosa che speravo di provare... partendo dalla notte prima degli esami, al vedere come ľavrei vissuta, all'avere di fronte una commissione che ti giudica faccia a faccia e non dietro uno schermo... vedremo come andrà a finire.

La quarantena però mi ha fatto capire ľ importanza della scuola superiore e del ruolo che voi giocate per noi. Una parte di voi, forse non quella prettamente legata alla vita scolastica, ma quella degli insegnamenti che ci avete dato per poi affrontare la vita fuori da quelle quattro mura che per cinque anni tanto ci han fatto penare ma che probabilmente rimpiangeremo, vivrà per sempre dentro di noi. Perciò vi ringrazio e spero che tutto finisca presto, in primis per la salute delle persone ma anche per poter dire ce ľ ho fatta e finire ciò che 5 anni fa ho iniziato". Matteo, 5° ragioneria "Denina"

"Sono una studentessa di quinta e devo dire che non mi sarei mai aspettata di passare gran parte dell’ultimo anno a casa.

Mi aspettavo di passarlo con i miei compagni, potendo festeggiare i -100 alla maturità com’è da “tradizione”, affrontare questi ultimi mesi di scuola tra mille cose da studiare e da ricordare. Ora, in realtà, non si sa neanche come e quando affronteremo la maturità.

Si sente parlare di svariate proposte, ma tutte dipendono da una data di ritorno alla normalità che non si sa ancora quale possa essere. Il mio stato d’animo di fronte a tutto questo è di ansia e spaesamento in quanto si va avanti senza sapere bene cosa sarà della nostra chiusura d’anno.

Spero che al più presto si riesca a trovare una soluzione a ciò e che, di conseguenza, si venga a sapere con certezza come sarà svolta la maturità per affrontarla nel miglior modo possibile. Sicuramente sarà un anno che noi, ma come tutti, ci ricorderemo.

Sara, 5 °ragioneria "Denina"