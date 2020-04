Covid-19, l'allarme dal consiglio comunale di Cuneo: "Dal punto di vista sanitario siamo ancora in piena "fase 1""

Il grande argomento al centro dell’ultimo consiglio comunale della città di Cuneo – tenutosi ieri sera (lunedì 27 aprile) in una lunga conference call – è stato quello che tutti si sarebbero aspettati: il Coronavirus e le sue conseguenze sul territorio. Tra i diversi temi trattati – soprattutto economici, come quello della richiesta di abolizione della tassa di soggiorno per il 2020 – a spiccare l’analisi della situazione sanitaria regionale e locale con gli ordini del giorno presentati da PD e Cuneo Solidale Democratica (presentato da Sara Tomatis) e da Cuneo per i Beni Comuni (presentato da Ugo Sturlese).

Al centro, la tematica delle RSA e della medicina del territorio. E la grande domanda, che tutti si trovano a dover fare ma che regala più di un brivido: siamo davvero alle porte della “fase 2”?

“Uno dei dati più chiari dall’inizio dell’emergenza è quello che segnala come, nonostante l’adozione delle misure di restrizione alla mobilità dei cittadini, il contagio rimanga a livelli preoccupanti nelle strutture dedicate agli anziani – ha detto Tomatis - . A pesare, la carenza di DPI e tamponi, che perdura nonostante tutto; chiediamo che l’amministrazione continui a stimolare la Regione sulla tematica e che si dia un freno al trasferimento di pazienti Covid-positivi in RSA e realtà affini. Serve una struttura specifica”.

Ma ancor più preoccupato si è dimostrato essere Ugo Sturlese (decano non solo dell’amministrazione locale ma anche, e soprattutto in questo caso, esperto di materia sanitaria): “Due sono i messaggi fondamentali da lanciare. Intanto che per convivere con il virus sia necessario vigilare sull’intera catena di trasmissione del contagio, puntando l’attenzione su quelli che si sono dimostrati essere i punti deboli. Il secondo messaggio riguarda invece la condizione particolarmente delicata in cui versa il Piemonte, regione con il maggior tasso di contagiosità per numero di abitanti e in cui è avvenuto un vero genocidio ai danni degli ospiti delle RSA; dopo aver mutuato il contagio dalla Lombardia nelle prime fasi della lotta sanitaria, ne abbiamo mutuato anche il modello sanitario (evidentemente deficitario)”.

“La situazione della nostra città è anche lei allarmante, con aumenti nei contagi dell’8-9% da un giorno all’altro a seguito dell’aumento dei tamponi. Stiamo entrando in una “fase 2” ma non sono sicuro la nostra regione abbia davvero abbandonato la precedente; bisogna prepararsi a un momento di recrudescenza dei contagi, imparare ad affrontarli in modo più efficace, e capire come rispondere a esigenze territoriali più specifiche come per esempio la situazione relativa agli stagionali della frutta saluzzesi”.

Una risposta chiara alla domanda l’hanno data, nei propri interventi, i consiglieri Luciana Toselli e Antonino Pittari, entrambi concordi sull’indicare come il Piemonte sia “ancora in piena “fase 1"” dal punto di vista sanitario”.

“Le RSA sono l’ultimo anello della catena di un contagio che, nei fatti, è già iniziato a febbraio. Ce ne siamo resi conto molto tardi e tutto è stato volutamente fatto passare come “sotto controllo” - ha sottolineato la consigliera - . Entrare in “fase 2” senza garantire tamponi (che molte strutture di assistenza hanno cominciato solo adesso a realizzare), senza la sicurezza data dalla mappatura dei pazienti e con le protezioni personali indispensabili arrivate soltanto a fine marzo non è una prospettiva molto entusiasmante e ci porterà a riaprire immediatamente le rianimazioni”.

“Anche io, come la consigliera Toselli, vivo sul campo la situazione e posso confermare senza difficoltà le sue parole: le RSA sono i centri di più rapida diffusione della pandemia, ma nel resto del territorio valgono le stesse condizioni. E le vittime tra noi medici locali sono una prova inconfutabile – ha aggiunto l’ex presidente del consiglio comunale - . I positivi sul territorio sono parecchi più di quelli rilevati e molti di loro si complicano o muoiono senza aver mai affrontato un vero test; noi medici andiamo praticamente a mani nude a visitare le persone, anche quelle su cui non c’è sicurezza in merito alla positività, a casa: mi sono sentito spesso particolarmente esposto, in difficoltà estrema e abbandonato dalle istituzioni”.