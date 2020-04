Cuneo guarda al 4 maggio (e oltre): "Scordiamoci il ritorno alla normalità precedente. E ripensiamo il nostro "modello Cuneo""

Il consiglio comunale della città di Cuneo – tenutosi nel corso di una lunga conference call nella giornata di ieri (lunedì 27 aprile) – non ha trattato la situazione di emergenza legata al Covid-19 solo dal punto di vista sanitario ma ha guardato anche al futuro, alle fasi 2 e 3, grazie a un ordine del giorno presentato dall’intera maggioranza (Centro per Cuneo, PD, Crescere Insieme e Cuneo Solidale Democratica).

Un ordine del giorno “istituzionale, che dia espressione effettiva della presa di posizione del consiglio comunale a due mesi dall’inizio dell’epidemia e con l’inizio imminente della fase 2”, ha sottolineato Carmelo Noto nel presentarlo: un documento – di cui il nostro giornale aveva già dato anticipazione alla fine della scorsa settimana – che non sia solo una carrellata di interventi ma che dia indicazioni precise sui mesi a venire, affidando “al sindaco e alla Giunta il mandato di realizzare tutte le attività necessarie a far ripartire l’economia cittadina, lanciando allo stesso tempo un messaggio chiaro e forte, di sostegno. Bisogna chiarire ai cittadini che il Comune c’è, e si spende in favore della comunità sin dall’inizio dell’emergenza”.

La proposta non ha trovato il consenso di diversi membri della minoranza, che l’hanno tacciata di contenere tante, troppe cose, e hanno condannato l’inclusione di alcuni elementi come il riferimento agli interventi del Bando Periferie: “Se davvero aveste cercato il consenso di tutto il consiglio con questo ordine del giorno avreste evitato di inserire all’interno riferimento ad alcune attività della Giunta che abbiamo sempre osteggiato, tra l’altro spalleggiati dalla maggior parte della cittadinanza” ha detto il consigliere "Beppe" Lauria.

Nonostante questo, l’ordine del giorno è stato approvato con 20 voti favorevoli.

“Il “modello Cuneo” si è mostrato essere il castello di cristallo che ho sempre sottolineato fosse, e ha funzionato finché non ha ricevuto un colpo (l’epidemia da Coronavirus) senza precedenti. Come amministratori abbiamo il dovere di tentare di ridurne l’impatto, ma dal 4 maggio avremmo una fase immediata in cui si conteranno sopravvissuti, feriti e morti perché il darwinismo sociale diventa il moto delle vicende economiche per forza, in periodi come questo” ha sottolineato l’assessore Mauro Mantelli.

“Dobbiamo cancellare il termine “normalità” dal vocabolario: andiamo verso scenari e scelte politiche, economiche e sociali completamente differenti da quelle passate. E il nuovo mondo non può essere agito, lavorato, con le stesse mentalità di prima; in particolare quel che risulta chiaro a livello di classe dirigente è che sia finito il periodo dei dilettanti, dell’ “uno vale uno”. Servono persone capaci, in futuro, di affrontare periodi emergenziali come questo”.

A concludere la discussione è il consiglio comunale è stato un intervento del sindaco Federico Borgna, che ha dimostrato un atteggiamento di prudenza e serietà identico a quello di Mantelli: “In questo momento non siamo in condizione di poter sbagliare delle scelte, ogni errore ora costa carissimo in termini di posti di lavoro o di vite. È necessario valutare ogni mossa con attenzione. Fingere che esistano soluzioni semplici a problemi complessi è caratteristica del populismo: l’organizzazione statuale ha segnato tutte le proprie debolezze davanti al virus e se da questo periodo non traiamo insegnamenti la tragedia sarà addirittura doppia”.