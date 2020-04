Cuneo, il mercato alimentare in programma venerdì 1° maggio in piazza Seminario è stato anticipato a giovedì 30 aprile

Si è appena conclusa la riunione quotidiana del Centro Operativo Comunale di Cuneo.

Gli uffici comunali sono al lavoro per approfondire le nuove disposizioni contenute nel Dpcm del 26 aprile 2020. Prima di fornire indicazioni ai cittadini è necessario attendere i chiarimenti sull’interpretazione delle norme da parte della Presidenza del Consiglio e gli eventuali ulteriori provvedimenti annunciati dalla Regione Piemonte. Le misure contenute del Dpcm diventeranno operative solo da lunedì 4 maggio, fino ad allora è importante attenersi alle diposizioni attualmente in vigore, quindi evitare di uscire il più possibile, se non per motivi di lavoro, di salute o di estrema necessità. È fondamentale mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro e, quando ci si reca presso attività commerciali (sia al chiuso che all’aperto), è raccomandato l’utilizzo della mascherina.

A tal proposito si ricorda che il mercato alimentare in programma venerdì 1° maggio in piazza Seminario è stato anticipato a giovedì 30 aprile. Come nelle ultime settimane, gli accessi saranno presidiati dai volontari della Protezione Civile Comunale e dell’Ana che garantiranno ingressi in piena sicurezza.

Per chi dovesse averne bisogno, si segnala che è sempre attivo il numero telefonico 0171-444.700 dedicato alle richieste per i Buoni Spesa (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30). Grazie alle donazioni arrivate sul conto corrente del Comune (oltre 31.000 euro) e dedicate alla solidarietà alimentare, in aggiunta ai 1297 Buoni già distribuiti nelle scorse settimane, sarà possibile sostenere oltre 200 famiglie in difficoltà a cui a partire da domani saranno consegnate, da parte di volontari della Caritas, delle carte prepagate finalizzate all’acquisto di alimenti e prodotti di prima necessità. Chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie cuneesi che in questi giorni si stanno trovando in stato di bisogno, può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.

Numeri utili e informazioni di servizio

Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato qui. Invitate parenti, amici e conoscenti ad attivare il servizio, più iscritti ci saranno maggiore sarà l’efficacia.

Nel ricordare il numero unico 0171.44.44.44 del Comune, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18 per fornire informazioni di carattere non sanitario e richieste di chiarimenti, si segnala che per necessità e difficoltà particolari in ambito sociale e di volontariato si può chiamare il Segretariato sociale attivato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (tel. 0171-334666). Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.