Cuneo, #IlParcononsiferma: le proposte didattiche "a distanza" del Parco Fluviale Gesso e Stura

#ilparcononsiferma, questo il motto del Parco fluviale Gesso e Stura per la nuova fase che stiamo affrontando. Così, il Parco sta lavorando a una serie di iniziative che gli permettano di continuare a rimanere vicini ai suoi fruitori e a portare avanti, anche se in modo diverso, le attività che da sempre lo hanno contraddistinto. Una di queste è senz’altro la didattica. Con le scuole chiuse, il Parco propone un progetto di didattica a distanza (DaD) per terminare questo anno scolastico.

Si tratta di un mini catalogo di proposte gratuite a supporto delle scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno attivato forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all’emergenza Coronavirus.

Una serie di videolezioni e approfondimenti online su varie tematiche, ideati e realizzati da Itur che gestisce i servizi didattici del Parco fluviale, sono ora disponibili, e lo rimarranno fino al mese di giugno, sul sito del Parco (www.parcofluvialegessostura.it) nella sezione dedicata alla Didattica a distanza.

Il progetto #ilparcononsiferm>DaD, è strutturato in proposte che affrontano sette tematiche ambientali scelte tra quelle abitualmente proposte dagli operatori didattici. Per la scuola primaria sono disponibili lezioni relative ai seguenti argomenti: api, farfalle, orto, biodiversità, sensi, cambiamenti climatici e paesaggio. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria di primo grado si parlerà di cambiamenti climatici e paesaggio.

Per aver accesso ai contenuti, completamente gratuiti fino a giugno, sarà sufficiente collegarsi al sito del Parco fluviale, nella sezione dedicata alla Didattica.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0171.444560 o scrivere all’indirizzo mail didattica.parcofluviale@comune.cuneo.it.