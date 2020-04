Da venerdì nessuna nuova vittima del Covid tra i residenti albesi. Positivi in lieve calo: ad oggi sono 43

Salgono a quota 20, in lieve crescita rispetto ai 16 di venerdì scorso, i residenti albesi giudicati guariti dal Coronavirus. A farlo sapere è il Comune, nel suo consueto aggiornamento sullo stato dell’infezione in città, dove sempre da venerdì non si registrano fortunatamente nuovi decessi (ancora 6 le vittime accertate) e dove il conto delle persone attualmente "positive" all’infezione è in leggera decrescita: 43 contro i 46 di tre giorni fa.



“Cresce il numero delle persone guarite nella nostra città e rimangono stabili i decessi - commenta il sindaco Carlo Bo –. Questo però non deve far essere meno prudenti, soprattutto ora che la fase 2 è imminente. Faccio appello alla responsabilità degli albesi, la stessa che ha permesso fino a oggi di contenere il contagio sul territorio comunale, chiedendo di continuare a restare a casa, salvo reali necessità, e mantenere il distanziamento sociale. Solo così la ripresa sarà possibile”.