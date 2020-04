E-commerce locale: sondaggio di "Mondovì Oltre" per leggere in anticipo il futuro dei negozi cittadini

Dieci giorni per comprendere il vero impatto, nella vita quotidiana e sulle abitudini della popolazione, dei siti monregalesi di e-commerce nati nel periodo di distanziamento sociale connesso all'emergenza epidemiologica: è l'obiettivo che si è posta l'associazione "Mondovì Oltre", che ha pubblicato un sondaggio sulla propria pagina Facebook utile a leggere in anticipo il futuro delle attività cittadine.

"È in atto una dinamica di estremo interesse, che coinvolge soprattutto le comunità come la nostra, finora poco avvezze al commercio online - dichiarano dal direttivo del sodalizio -. Tutti noi siamo stati costretti a convivere con l'impossibilità di recarci al ristorante o presso altri esercizi. Così, i titolari di queste attività hanno realizzato iniziative che consentono di mantenere in vita il negozio e offrire il servizio al cliente. Sarà molto interessante comprendere se questo cambiamento è destinato a durare a Mondovì".

"Chiaramente - proseguono da "Mondovì Oltre" - bisognerà ora verificare l'impatto di questo cambiamento. Certo, la nostra 'indagine' non ha alcun valore scientifico, ma confidiamo possa essere utile, soprattutto per immaginare percorsi atti a sostenere la vitalità del centro storico: dalla vendita su internet potrebbero derivare risorse indispensabili per continuare a tirare su la serranda in via Sant'Agostino".