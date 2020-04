"Il futuro sarà pieno di mascherine e distanze sociali: basta con ragioni di partito e clientelismo, collaboriamo a favore della popolazione"

leggo spesso e con interesse Targato Cn, un quotidiano on line sempre molto puntuale e aggiornato. Chiedo oggi ospitalità, perché penso che della “querelle” delle mascherine del Sindaco di Fossano e delle segnalazioni continue e ripetute e delle ospitate di consiglieri, simpatizzanti e organi ufficiali dell’opposizione all’attuale schieramento in carica, ce ne sia abbastanza.

Non entro nel merito dei contenuti, possibilmente c’è parte di ragione, in quanto è disdicevole, a qualsiasi livello, esercitare qualsivoglia tipo di informazione utilizzata a proprio tornaconto, usufruendo della posizione ricoperta. E’ però anche vero, come ebbi già a scrivere in altra occasione, che sarebbe utile e proficuo unire le forze, per uscire tutti uniti da una situazione come quella del Covid 19, che sta davvero minando le nostre resistenze fisiche e psichiche.