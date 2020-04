Il Tricolore illumina il castello di Serralunga d’Alba grazie all'alleanza di aziende e privati

Da sabato 25 aprile e fino a martedì 2 giugno, il Castello di Serralunga d’Alba sarà illuminato ogni sera dalle 20.30 all'1.30 con il Tricolore Italiano: oltre 30 fari led a basso impatto ambientale coloreranno di verde, bianco e rosso il maniero trecentesco che domina Serralunga, le sue colline, i suoi vigneti famosi nel mondo intero.

L’illuminazione, simbolo forte in un periodo così delicato e particolare, è stato voluta e promossa da oltre 30 Serralunghesi tra produttori vitivinicoli, ristoratori e proprietari di hotel, gestori di strutture di accoglienza e promozione turistica, uniti nel nome della valorizzazione del patrimonio culturale locale e nazionale, insieme al sindaco Sergio Moscone.

L’illuminazione di Serralunga d’Alba si unisce idealmente a quella di altri monumenti in città italiane anche loro diventati tricolori, una rete culturale ed esperienziale che vuole dare coraggio e fiducia ai cittadini del Bel Paese.

I Serralunghesi si sono organizzati per regalare al loro territorio un messaggio importante: stiamo uniti e guardiamo avanti, partendo da quello che abbiamo e da quello che sappiamo fare.

Sergio Moscone, sindaco di Serralunga d’Alba commenta: “Nihil est magnum somnianti - Nulla è straordinario per chi sogna... Le parole di Cicerone rispecchiano appieno quanto avvenuto a Serralunga in questi ultimi giorni. Il Paese intero, nelle sue diverse peculiarità produttive, si è prodigato per regalare a tutti una grande emozione con il Tricolore a illuminare le mura del proprio castello medioevale. Quando il sogno è condiviso da tutta una comunità, non rimane tale e non svanisce all’alba, ma diventa azione e si fa concretezza. Così Serralunga, cuore della Langa vitata del Barolo e del Cinquantesimo sito Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, anche in questo momento così difficile, ha saputo concretizzare una visione per non dimenticare il dono della libertà e della memoria. Memoria, storia e libertà sono le luci che il borgo intende tenere accese, per farsi ricordare e guardare al futuro con rinnovata speranza. Serralunga è pronta a ripartire, per portare nuovamente sé stessa, ossia il suo territorio, che è storia e geografia, nel cuore di coloro che l’hanno da sempre amata per i suoi vini, le sue colline, il suo paesaggio, i suoi profumi. Nel tenace agire della sua gente sta il segreto di questo piccolo Paese di Langa che nei secoli è sempre stato pronto a difendersi, a lottare e a resistere. E il suo maniero tricolore, in queste notti primaverili, a tutti lo ricorda.”

L’illuminazione è curata da Microfase, leader nel settore dello show business. Sono stati installati oltre 30 fari professionali, normalmente utilizzati durante i più importanti concerti ed altri eventi del mondo dello spettacolo. I fari sono led a basso consumo, nel pieno rispetto dell’ambiente.