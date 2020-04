"Io guardia medica costretta a lavorare col Covid": in diretta da Fazio la denuncia di una dottoressa braidese

C’è un significativo spaccato su alcune delle falle che hanno caratterizzato la gestione piemontese dell’emergenza Covid nel racconto che la dottoressa braidese Renata Gili ha riportato nel collegamento che, nella serata di domenica 26 aprile, l’ha vista protagonista del programma di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa’.



Già impegnata in prima linea nella cura dell’Ebola, in Africa, e per questo insignita nel 2015 di uno speciale riconoscimento di merito della Città di Bra per l’impegno profuso a favore dei più deboli, nei giorni scorsi il medico braidese ha preso carta e penna per raccontare la sua vicenda di medico in prima linea nella lotta al Covid all’infettivologo Roberto Burioni, con cui collabora come pubblicista per la rivista "Medical Facts".



Domenica il noto esperto ha letto la sua testimonianza in diretta alla popolare trasmissione di Rai Due, prima che il pubblico di Fazio potesse ascoltarne i passaggi salienti dalla diretta voce della dottoressa braidese, in collegamento video da Torino, mentre a dialogare con loro c’erano anche Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento per l’epidemia della Regione Puglia, e il vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte Mauro Salizzoni.



Guardia medica in servizio per l’Asl Cn1, il 9 marzo la dottoressa Gili si accorge di avere i sintomi tipici del Coronavirus: febbre, mal di gola, perdita di gusto e olfatto. Lo comunica ai suoi responsabili, ma non le viene effettuato alcun tampone. Una questione di regole, spiega lei stessa, visto che, quantomeno nelle prime settimane di emergenza, la Regione, allora peraltro limitata nella capacità di accertamenti effettuabili, decide di attenersi strettamente alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità: per procedere serve il dato di un contatto con un positivo.



Tre giorni dopo, il 12 marzo, la febbre è passata e le viene chiesto di riprendere servizio. Ma lei è convinta di essere positiva all’infezione e farlo equivarrebbe a rischiare di contagiare pazienti e colleghi. Riesce a organizzare cambi di turno e intanto decide di autoisolarsi. Si arriva al 20 marzo, quando finalmente ha modo di fare il test. L’esito arriverà dopo quattro giorni, positivo. Il giorno prima del risultato però le era stato richiesto di presentarsi al lavoro. "Per dodici ore ho lavorato in una stanza chiusa a contatto con i colleghi", racconta.



“Da sola ho capito di avere il Coronavirus, ma dovevo tornare al lavoro non appena fosse passata la febbre. Sono riuscita ad auto-isolarmi per non infettare decine di pazienti”, ha chiosato la dottoressa, prima che la parola in trasmissione tornasse al dottor Burioni e che il suo caso suscitasse le prevedibili reazioni di questi giorni.



Una vicenda che almeno per il momento l’Asl Cn1 non intende commentare, confermando però che sul caso è stata avviata un’indagine interna, mentre analoghi accertamenti vengono annunciati dalla Regione.



L’appuntamento televisivo, che ha registrato una media di 2.482.000 spettatori e l’8.4% di share, è stato ovviamente molto seguito dalla popolazione braidese, che ha potuto apprezzare lo spessore umano e professionale della concittadina.



Nel 2014 la dottoressa Gili era stata invitata dalla Presidenza della Camera dei Deputati tra gli ospiti di un evento che, a Palazzo Montecitorio, aveva celebrato e ringraziato medici e infermieri italiani protagonisti per impegno e professionalità in missioni di solidarietà in Liberia, Sierra Leone e Guinea.



“Aiutare l’altro è possibile se a muoverti è la forza della passione e il rispetto della persona. Così riesci a dare il meglio di te agli altri”, è stata la chiosa della giovane volontaria braidese.