Mercati cittadini e mascherine agli esercenti: a Mondovì si lavora per la ripartenza

Riapertura dei mercati settimanali e consegna delle mascherine ai commercianti e agli artigiani di Mondovì che in questo momento hanno le attività di vendita aperte. Sono queste le prime novità annunciate dal Comune, all’esito anche del primo “video incontro” della Giunta con la Confcommercio Ascom Monregalese, l’Associazione “La Funicolare” e la Confesercenti.

"Un incontro utile – dichiara il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, che la scorsa settimana ha convocato i tavoli di lavoro – per confrontarci sulle criticità del settore e per valutare insieme le misure necessarie: compatibilmente con le risorse a disposizione, il Comune farà certamente la sua parte. Nell’immediato, il Comune, con il parere favorevole e la collaborazione delle Associazioni di categoria, ha proposto la riapertura dei mercati fin da questo sabato: un segnale importante, perché vogliamo che queste attività ripartano, ma ripartano in sicurezza, e per questo serve l’impegno di tutti".

A partire da sabato 2 maggio, dunque, limitatamente ai concessionari di posteggio fisso per la vendita di generi alimentari (non è ammessa la vendita di semi, piante e fiori), torneranno a svolgersi il mercato cittadino e tutti quelli rionali: il martedì a Breo, il mercoledì all’Altipiano e il venerdì a Piazza.

A cura della Polizia Locale, dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e dei volontari civici, gli accessi all’area mercatale verranno contingentati e, grazie anche al supporto delle Associazioni, utenti e ambulanti dovranno rispettare le misure igienico- sanitarie previste, adottando le cautele richieste, a cominciare dall’obbligo di indossare la mascherina per accedere all’area mercatale (alla quale si potrà accedere nel numero di un componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi di accompagnamento).

La buona riuscita del mercato sarà frutto degli sforzi di tutti: va purtroppo segnalato, infatti, che in questo periodo di chiusura una delle sanzioni emesse ha interessato proprio un ambulante che esercitava abusivamente la vendita.

MASCHERINE AI COMMERCIANTI E AGLI ARTIGIANI

Si è conclusa in questi giorni, superando la soglia dei 17 mila pezzi consegnati, la distribuzione delle mascherine ai cittadini monregalesi. Chi non l’avesse ancora richiesta può farlo attraverso la piattaforma https://www.protezionecivilemondovi.it oppure telefonando al numero 0174.559201 nei seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17 (la domenica solo online). Negli stessi giorni e orari è possibile segnalare anche eventuali mancati recapiti o situazioni particolari.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile si dedicherà, ora, alla distribuzione di mascherine ai commercianti e agli artigiani, a cominciare da quelli le cui attività in questo momento sono aperte al pubblico: tutte le informazioni e le modalità verranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito internet dell’Ente, nella sezione dedicata all’emergenza.