Mondovì: il Coronavirus ha ucciso 23 ospiti del "Sacra Famiglia" nel solo mese di aprile

L'istituto "Sacra Famiglia" di Mondovì, sul quale nelle scorse ore è stata avviata un'inchiesta da parte della magistratura per il reato di "epidemia colposa" (nessun nome nel registro degli indagati), ha comunicato nella conferenza stampa di questa mattina i dati aggiornati circa la situazione Coronavirus all'interno dei suoi ambienti.

Come riferito dal presidente, Diego Bottero, e dal direttore sanitario, Domenico Clerico (lo stesso che ha guidato la ripartenza della "Don Bartolomeo Rossi" di Villanova Mondovì, riaperta da ieri), nel solo mese di aprile presso la casa di riposo del capoluogo monregalese si sono verificati 27 decessi: 23 di essi sono legati alla positività degli anziani al Covid-19 (12 morti in ospedale e 11 in struttura).

Per rendere meglio l'idea: nel primo trimestre del 2020 erano deceduti "soltanto" 12 ospiti, mentre in meno di trenta giorni il numero è più che raddoppiato.

Un'evoluzione simile, del resto, era uno scenario immaginabile già a fine marzo, quando gli esiti dei tamponi eseguiti su tutta la "popolazione" dell'RSA avevano rivelato la presenza del Coronavirus in 52 persone, escludendo dal computo il personale.

Già, e i lavoratori? Attualmente il "Sacra Famiglia" può contare sull'apporto di 35 oss su 50, poiché gli altri 15 non sono ancora stati sottoposti al tampone di controllo: soltanto quando questo verrà effettuato e se darà esito negativo, si potrà pensare a un loro reinserimento nell'organico.