Monica Ciaburro: "La politica dovrebbe essere propositiva, oggi chi ci governa non sa cosa fare"

ho atteso e riflettuto prima di esprimere il mio più totale ed assoluto sconcerto in merito alle ennesime comunicazioni del prof. Giuseppe Conte. Trovo sconcertante essere governata da chi non sa dare una linea guida certa alla Nazione.

Milioni di partite Iva non hanno la più pallida idea di come dovranno riaprire, sempre che il decreto chiarisca bene se potranno farlo, tra una settimana. La politica deve saper essere propositiva ed attiva, oggi, invece, chi ha le redini del Paese non sa cosa fare. Perché un parrucchiere o una estetista non possono aprire la loro attività? Il primo che vuole lavorare in sicurezza e salute è proprio l’artigiano o il commerciante!