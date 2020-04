Parrucchiera di Fossano annuncia la morte della sua attività appendendo un tiletto alla porta del negozio

La data del 1° giugno per una possibile riapertura del settore della "cura alla persona", che comprende parrucchieri, estetisti e massaggiatori, ha creato una rabbia enorme tra gli operatori. Perché, tradotto in soldoni, significa tre mesi di stop nel periodo di massimo lavoro.

A Padova ci sono stati dei parrucchieri che si sono incatenati davanti al loro negozio. A Fossano, in modo meno estremo ma altrettanto provocatorio, c'è stata una parrucchiera, Cinzia Monetto, che ha semplicemente annunciato, con l'affissione di un tiletto, la morte della sua partita iva e quindi della sua attività.

"improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi cari". Lo annunciano con sconforto e immensa delusione la titolare, le sue adorate clienti, le colleghe parrucchiere, le estetiste e tutti i possessori di partita iva.

Cinzia Monetto ha scritto un post su Facebook in cui ha condiviso la sua iniziativa, provocatoria ma in fondo non troppo, visto che il prolungato lockdown per il settore può tradursi nella morte vera di migliaia di attività in tutto il Paese

C'è molta rabbia. Da un lato perché il settore da molto tempo garantisce misure igienico-sanitarie importanti, dall'altro perché la chiusura alimenta il settore degli abusivi, con conseguenze siua sul piano fioscale ed economico ma anche e soprattutto su quello sanitario.

Sono state tante le reazioni e le condivisioni dell'iniziativa della parucchiera fossanese. Tra queste, è intervenuto anche il sindaco Dario Tallone, che ha dichiarato: "Quotidianamente ricevo appelli disperati di professionisti, degni di questo nome grazie alla loro professionalità, che non possono fare altro che osservare inermi chi svolge servizi a domicilio in maniera irregolare ed in nero. Sono certo che le forze dell'ordine faranno tutti gli accertamenti di competenza al fine di scoraggiare questi comportamenti illeciti. Auspico che il Governo centrale intervenga duramente con aiuti concreti a tutte le categorie commerciali, artigianali, imprenditoriali e di professionisti senza lasciare nessuno indietro dando quindi indennizzi adeguati. Oppure che metta a disposizione dei Comuni un fondo di solidarietà adeguato per aiutare chi non ha lavorato in questi mesi".

Il senatore Giorgio Maria Bergesio ha condiviso l'iniziativa della parrucchiera fossanese con questo post su Facebbok: Lei è Cinzia Monetto, una parrucchiera di #Fossano. Come tanti altri professionisti della cura alla persona non potrà riaprire la sua attività prima di giugno, a causa delle limitazioni imposte dall’ultimo #DPCM, che mette a terra questa categoria liberando il campo agli abusivi! Tanti lavoratori e tante famiglie che dopo più di 50 giorni di chiusure non possono più aspettare e chiedono di ripartire! Presto!!!