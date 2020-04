Pasquale Toso a Canale, una delle case di riposo più colpite dal Coronavirus nel Roero: 18 i decessi

Si aggrava purtroppo la situazione sanitaria alla casa di riposo Pasquale Toso a Canale che a distanza di quindici giorni dall'ultimo nostro aggiornamento dell' (11 aprile) vede altri sette decessi con Coronavirus presso la struttura roerina. Su un totale di cinquantotto ospiti nella residenza canalese sale quindi a diciotto il numero dei decessi, di cui quindici avvenuti all'interno del ricovero dall'inizio pandemia su trentaquattro anziani risultati positivi all'infezione da Coronavirus. Mentre sono dieci su quarantotto gli operatori sanitari contagiati. Sono sette gli ospiti dichiarati guariti e quattro del personale sanitario interno. Pur essendo diminuito il numero degli ospiti è stato implementato il numero del personale sanitario, con sei operatori sanitari in più, per garantire una maggiore assistenza agli anziani.

Un bilancio pesante sulla già difficile situazione interna al ricovero dove si è sviluppato un focolaio di infezioni più volte redicontato dal sindaco Enrico Faccenda. Abbiamo sentito poco fa al telefono il direttore di struttura dott. Stefano Berio che dichiara "Questo dovrebbe essere il momento del rispetto per chi se né andato e per i parenti che hanno vissuto una doppia tragedia (la perdita e l'impossibilità di vedere ancora una volta la persona cara) e per chi è rimasto qui a combattere una "guerra". I deceduti sono comunque persone che hanno creato la nostra vita e, se ne sono andati forse nel modo peggiore, senza poterli vedere e accompagnare. Siamo certi di aver utilizzato tutti i protocoli giusti, anche a livello di sanificazioni dei locali e abbiamo cercato di fare di tutto per tenere fuori il virus"