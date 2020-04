Peveragno: l'AmiCorti Film Festival si rimodula su una sola serata, quella del 20 giugno

Ma lo staff - con una comunicazione ufficiale - rassicura gli appassionati dell'arte del cortometraggio: non sarà un arrivederci all'anno prossimo, o un annullamento totale dell'evento. Il festival non coprirà i giorni dal 15 al 20 giugno come previsto ma si svolgerà in una sola serata (quella del 20 giugno), sempre in piazza Toselli a Peveragno. Nel corso della serata si svolgeranno le premiazioni, che vedranno la partecipazione di rinomati ospiti e degli esperti e affermati membri della Giuria, pur con le dovute misure precauzionali di sicurezza.