Peveragno, quale destino per la Fragolata 2020? "Possibilità di farla poche, nonostante l'inizio della "fase 2""

Quale destino per la Fragolata 2020 (e, in generale, per le manifestazioni che solitamente accompagnano l’inizio del periodo estivo peveragnese)? La domanda ha caratterizzato senza dubbio le giornate di quarantena dell’amministrazione locale, che nei giorni scorsi ha comunque raggiunto una – parziale, molto – indicazione d’indirizzo.

"La nostra intenzione, per ragioni di sicurezza ovviamente, è quella di non farla e a breve il sindaco rilascerà un comunicato ufficiale in merito – ha dichiarato il vicesindaco con delega alle manifestazioni Vilma Ghigo, interpellata per l’occasione - . Abbiamo inviato una lettera a tutte le associazioni locali esponendo i nostri dubbi e le nostre perplessità, e le risposte per ora pervenute sono state per la maggior parte concordi; con la Pro Loco siamo in contatto diretto continuo e le opinioni vertono tutte sulla sospensione della manifestazione".