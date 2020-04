Saviglliano, il sindaco Ambroggio: “Aspettiamo il decreto della Regione per capire cosa succederà dal 4 maggio, probabilmente le direttive saranno più restrittive rispetto a quelle nazionali”

Si attendono le direttive regionali a Savigliano per capire cosa succederà dopo il 4 maggio. A confermarlo è il sindaco Giulio Ambroggio “In questo momento non sappiamo dire cosa cambierà in città dopo le nuove disposizioni del Governo. Prima di prendere qualsiasi provvedimento attendiamo il decreto della Regione Piemonte, pare che sarà più restrittivo rispetto a quello nazionale”.

La decisione di attendere le indicazioni del governatore Cirio è stata confermata anche ieri durante la riunione dei capigruppo durante la quale è stata approvata la decisione di mantenere il mercato alimentare aperto dopo la prima prova di venerdì scorso. “Il riscontro sull’apertura del mercato è stato molto positivo - spiega Ambroggio -. La Protezione Civile, i Vigili Urbani e l’Ufficio tecnico hanno lavorato bene, i saviglianesi sono stati molto ordinati, hanno fatto le code senza assembramenti, indossando i dispositivi di protezione, mascherine e guanti, hanno rispetto la distanza di sicurezza. Abbiamo perciò deciso di proseguire in questa direzione”.

La scorsa settimana il consigliere di minoranza Tommaso Gioffreda aveva già presentato alcune proposte guardando al futuro e alla ripartenza della città. Anche la maggioranza si sta preparando in vista della fine dell’emergenza anche se preferisce attendere il prossimo Consiglio comunale per un confronto tra le diverse parti politiche “La Maggioranza è estremamente attiva nell’elaborazione di nuove proposte, prima fra tutte quella di fare leva sulle tasse che le varie aziende pagano al Comune, intendiamo venire incontro alle esigenze economiche dei commercianti in questo momento di difficoltà, in particolare bar e ristoranti. Entro maggio si farà un nuovo Consiglio comunale per parlare prima di tutto del bilancio consuntivo e poi per discutere con le forze politiche sul futuro della città. Ho visto le proposte di Gioffreda, alcune mi sembrano di buon senso, ne parleremo”.

Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria, restano 47 i casi postivi al Covid-19 a cui si aggiungono due deceduti e tre cittadini guariti, portando il totale a 52, di cui la metà come confermato dal sindaco sono ospedalizzati, mentre l’altra metà è in quarantena. “Ci sono poi un centinaio di persone in domicilio fiduciario, che non sono infetti ma sono venuti a contatto con altri contagiati”.

Nei prossimi giorni partirà la nuova tranche di buoni spesa per i cittadini in difficoltà economiche. Per ora l’Amministrazione ne ha distribuiti oltre 300. Il tempo di spesa è stato prorogato dal 30 aprile al 31 maggio.

Attesa invece per le mascherine che dovrebbero arrivare dalla Regione e che saranno distribuite una per cittadino. “Come Comune ne abbiamo acquistate 11 mila che abbiamo distribuito una per nucleo familiare, abbiamo avanzato un migliaio di queste per i dipendenti comunali. Non appena arriveranno quelle della Regione capiremo come farle avere a tutti i cittadini”.

“La città - conclude il sindaco - ha reagito bene finora. Chi non ha rispettato le regole è un’esigua minoranza della popolazione. La maggior parte dei cittadini ha rispetto le regole, è rimasta a casa, hanno indossato le mascherine. Continuiamo a comportaci bene, se qualcuno si sente penalizzato deve capire che questo sacrificio lo si fa nel rispetto di tutti”.