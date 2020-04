Simona, titolare di un negozio di alimentari a Savigliano: “Il lockdown? Difficile anche per chi è rimasto aperto, ma so di essere fortunata””

Inizia alle cinque e mezza e finisce alle otto e mezza di sera la giornata di Simona Bordabossana, commerciante di Savigliano, che ha tenuto aperta la propria attività alimentare in questo periodo di emergenza sanitaria. Prima il lavoro in negozio al bancone, poi la consegna a domicilio. “E’ faticoso ma si fa, non mi posso lamentare perché comunque io sono fortunata, continuo a lavorare”.

Da tre anni ha rilevato la gestione della Bottega Alimentare, piccolo commestibile storico saviglianese, raccogliendo il testimone che viene passato da tre generazioni.

“Vendo prevalentemente formaggi, salumi, ma faccio anche un po’ da minimarket con riso, pasta surgelati”, proprio per questo uno dei pochi negozi di via Torino aperto anche durante l’emergenza sanitaria.

Appena iniziato il lockdown ha dovuto lasciare a casa la propria dipendente “avevo timore che ci fosse più rischio per lei e non riuscivo a garantire la distanza di sicurezza dietro il bancone”.

Aperta dal lunedì al sabato, non ha mai chiuso dall’inizio dall’emergenza lavorando al bancone e consegnando a casa. “Come in accordo con gli altri commercianti abbiamo rinunciato gli orari del pomeriggio, anzinchè chiudere alle 19.30 finiamo alle 18.30 in modo tale da poter fare anche le consegne. Ci è sembrata un’azione giusta da fare nei confronti dei clienti ma anche nei confronti dei cittadini che hanno preso coscienza dell’importanza di stare a casa”.

Lavoro ce n’è, ma insieme anche la paura costante di poter trasmettere il virus ai propri familiari. “Sono l’unica nella mia famiglia ad oggi che può tenere aperta la propria attività, si lavora però con la tensione, con la paura di essere quella che trasmette la malattia ai miei cari a casa”.

Simona Bordabossana ha vissuto la rapida evoluzione degli eventi da quando le serrande dei negozi si sono abbassate per il lockdown. “E’ stato drammatico - racconta - I primi giorni tutto sommato c’era ancora calma e normalità, ma dopo la gente ha iniziato un po’ a perdere le staffe. Le persone si adeguano, ma fino a un certo punto. Ora la preoccupazione più alta sarà comunque per i piccoli negozi di prossimità, mi chiedo come faranno a sopravvivere. E’ troppo tempo che sono chiusi”.

“Io sono fortunata perché ho potuto tenere aperto quindi non mi posso lamentare, ma è comunque dura, c’è un’angoscia per via Torino che è struggente. Personalmente, non ho fatto nessuno slittamento nei pagamenti, ho lavorato nella mia normalità, ma essendo da sola ho lavorato anche di più, certo ho avuto nuova clientela ma che magari non tornerà. In questo momento molti si adeguano, ma in tanti mi ringraziano comunque per esserci!”.

Nel suo locale anche durante l’emergenza sanitaria sono numerosi i clienti, si parla di circa cento passaggi al giorno. “Con i miei clienti si è instaurato un rapporto di amicizia, di fiducia, per questo continuano anche adesso a rivolgersi a me, dietro un negozio come il mio c’è sempre di più rispetto alla grande distribuzione, c’è ricercatezza, attenzione per la qualità. Spero che i cittadini si accorgano di queste attenzioni di noi commercianti locali, quando gradualmente le cose torneranno alla normalità, necessiteremo della loro collaborazione. Speriamo che guardino al nostro mercato locale e ai nostri negozi, perché abbiamo patito e patiremo ancora. Alcuni si lamentano del fatto che abbiamo aumentato i prezzi, ma questo è stato fatto perché non possiamo metterci a confronto con la grande distribuzione. Un esempio su tutti la farina, se costa venti centesimi in più rispetto al supermercato è solo perché altrimenti non potrei più tenerla”.

Un appunto anche per quanto riguarda i buoni spesa distribuiti dal Comune all’Amministrazione “Ho scelto di non tenerli perché mi risultava troppo macchinoso, soprattutto nel restituire il resto, parliamo di buoni spesa che sono dati a persone in difficoltà, dove magari un euro fa la differenza. Un sistema che secondo me poteva essere gestito in maniera diversa. Nel frattempo ho deciso di venire incontro ad alcuni clienti in difficoltà, gli anziani che aspettano la pensione, ho dato loro la possibilità di pagare non appena gli fosse arrivata. Mi è sembrato un gesto semplice ma concreto”.

Ora guarda con apprensione alla ripartenza “Sarà una cosa graduale, diversa per ogni attività, soprattutto perché per alcuni sarà difficile riuscire a mantenere la distanza minima di un metro. Penso ad esempio alla ristorazione, dove si hanno 400 consumazioni al giorno, passare magari ad averne 50, converrà tenere aperto? Quanto gli costerà?”.