Saluzzo: dal ministro dell’Agricoltura Bellanova “volontà e competenza” per superare l’emergenza della manodopera agricola

“Volontà e competenza per superare questa terribile emergenza”.

È quanto Teresa Bellanova, ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha messo a disposizione, collegandosi ieri con la Città di Saluzzo, per discutere di quello che si sta rivelando essere il grande problema legato alla manodopera per il settore agricolo.

Seduti (virtualmente, in videoconferenza) intorno al tavolo, oltre al ministro, Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo, Franco Demaria, suo vice, Francesca Neberti, assessore alle Attività produttive, e l’onorevole Chiara Gribaudo, membro dell’undicesima Commissione lavoro della Camera dei Deputati.

Preoccupano, come è emerso sin dalle prime battute dell’incontro, i “timori che la pandemia ha sollevato nel territorio del Monviso circa la stagione frutticola che è ormai alle porte” spiega Calderoni.

E, dal canto suo, la Bellanova ha anche confermato quelli che erano i “dubbi circa l’applicabilità del decreto flussi per l’anno in corso, a causa della sospensione dei voli da e per numerosi paesi da cui di solito proviene la manodopera”.

La pandemia da Covid-19 si porta appresso una serie di conseguenze, anche e soprattutto nell’ambito della mobilità e degli spostamenti sul territorio nazionale. In questo scenario, ne deriva che anche i “corridoi verde” potrebbero essere poco efficaci per rispondere alle richieste di manodopera del settore, in vista della stagione di raccolta ormai imminente.

“La forte preoccupazione che l’epidemia sta suscitando nella popolazione di tutti Paesi europei e della difficoltà nella gestione della quarantena sia in entrata in Italia che al ritorno nel Paese di residenza fanno nutrire poche speranze in tal senso”.

Come affrontare, dunque, la criticità?

Spiega Calderoni: “In questo senso acquista maggior forza l’ipotesi di allungare la validità dei permessi di soggiorno in scadenza e di prevedere una regolarizzazione per gli stranieri già presenti sul territorio nazionale purché con adeguata documentazione.

Altra concreta ipotesi è quella di una semplificazione degli strumenti di assunzione, purché puntuali e mirati all'esigenza specifica della raccolta. Si faciliterebbe così l’assunzione di disoccupati, cassaintegrati, studenti, pensionati e percettori di reddito di cittadinanza che volessero contribuire alla stagiona imminente”.

C’è stata piena condivisione – che Calderoni definisce “significativa” – circa la necessità di una piattaforma pubblica e nazionale per l’incrocio di domanda e offerta di lavoro. “Ma c’è bisogno che l’Anpal, l’Agenzia nazionale Politiche Attive Lavoro, acceleri sul punto”.

In ultimo, il tavolo di confronto con il ministro Bellanova ha vagliato l’ipotesi di uno sgravio contributivo “partendo da una verifica delle esperienze in altri Stati europei, in primis Germania e Spagna – sottolinea il sindaco - finalizzato a garantire maggiore equità e quindi competitività a livello nazionale e di Unione Europea ed a liberare risorse per le aziende che investono per l’ospitalità della manodopera”.

“È stato un incontro virtuale ma non per questo meno concreto ed efficace. – l’impressione dell’onorevole Gribaudo - Abbiamo un'emergenza nazionale, sul nostro territorio molto sentita, che è quella di garantire lavoratori che raccolgano frutta e verdura nei nostri campi, perché il raccolto non marcisca, non salgano i prezzi alimentari, non ci siano danni economici per i produttori. Lavoratori a cui siano garantiti diritti e sistemazione.

Lavoratori tutelati, in particolare adesso che viviamo una condizione sanitaria così delicata. Per farlo, serve garantire in primis la realizzazione di una piattaforma pubblica di domanda-offerta di lavoro che, nonostante stia passando il tempo, ancora non vede la luce.

La ministra si è impegnata, adesso chiediamo di battere un colpo anche all’Anpal e al dottor Mimmo Parisi, anche se forse ancora in viaggio negli Stati Uniti. A lui spetta il compito delle politiche attive del lavoro. Dia segnali di vita, dopo mesi e mesi di inoperatività”.

“Sono emerse la volontà e la competenza per superare questa terribile emergenza e tentare di risolvere al contempo alcuni degli annosi problemi legati al lavoro stagionale - rimarca il sindaco Calderoni - speriamo che ci sia il contributo di tutte le parti politiche e sociali per ottenere dei risultati”.

La questione verrà portata sui banchi sia del Governo che dei Gruppi parlamentari. Questo l’impegno di Bellanova e Gribaudo.

Il Saluzzese attende quindi nuovi aggiornamenti in materia.