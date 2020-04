Bra si unisce alla Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino per la festa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo

“Esercitate la carità, ma esercitatela con entusiasmo. I poveri sono e saranno quelli che hanno da aprirci le porte del Paradiso”.

Quest’anno la città di Bra dovrà rinunciare ai pubblici festeggiamenti in onore del suo cittadino più illustre, San Giuseppe Benedetto Cottolengo. La festa, che si sarebbe dovuta tenere il 30 aprile (memoria liturgica del Santo), non avrà luogo a causa dell’emergenza sanitaria in corso.



Ma il Coronavirus non ha l’ultima parola. Nonostante il lockdown, non mancano i programmi per festeggiare la ricorrenza in maniera intima e privata a casa, ma sempre in comunione con le suore cottolenghine di Bra e del mondo.



Ad esempio, oggi, mercoledì 29 aprile, vigilia della festa del Santo, alle ore 16, il padre generale della Piccola Casa, don Carmine Arice celebrerà la Messa nella Chiesa Grande del Cottolengo di Torino per tutta la famiglia carismatica cottolenghina.



Giovedì 30 aprile, nella solennità del Santo Cottolengo, alle ore 10, l’Arcivescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia presiederà la Messa nella Chiesa Grande della Piccola Casa accanto al padre generale don Carmine Arice. La celebrazione si svolgerà nella chiesa vuota, in ottemperanza alle misure anticontagio e sarà trasmessa in filodiffusione nelle diverse famiglie della Piccola Casa. Inoltre, alle ore 16, si terrà un’ora di preghiera guidata da padre Arice, con la recita del Rosario e la lettura di meditazioni per tutti gli ammalati, trasmessa in filodiffusione nel Cottolengo di Torino.



Sul sito www.cottolengo.org saranno disponibili le registrazioni audio e video delle Messe, della vigilia (29 aprile) e del giorno di festa (30 aprile), entro la giornata del 30 aprile. A riferirlo è il sito ufficiale ‘Cottolengo Piccola Casa della Divina Provvidenza’.



Un’opportunità di fede e di preghiera in cui tutta la comunità braidese potrà stringersi intorno al suo Santo, per fare esperienza della Divina Provvidenza. Pregare, ringraziare ed affidarsi è l’essenza di questa festa, che chiama ognuno di noi ad esportare nella vita quotidiana il messaggio che dimorava sulle labbra di San Giuseppe Benedetto Cottolengo e custodito nel cuore di tutti: “Deo Gratias!”.