Fondazione Mirafiore: incontro online con gli chef Ugo Alciati e Matteo Baronetto

La Fondazione Mirafiore prosegue la sua programmazione online dedicata alla Resistenza. Dalla Resistenza partigiana si passa alla Resistenza quotidiana, con un incontro dedicato al mondo della ristorazione e alla cucina, ai tempi del Covid-19. Sabato 2 maggio, alle ore 18, in diretta Facebook dialogheranno Ugo Alciati e Matteo Baronetto. Entrambi sono chef stellati piemontesi abituati a parlare al mondo con i loro piatti, ma entrambi sono anche imprenditori che conoscono il mondo della ristorazione a tutti i livelli. Parleranno di Cucina al tempo del coronavirus, dello schiaffo che la ristorazione ha ricevuto e di come si stanno attrezzando per ripartire; di eventuali suggerimenti che, come categoria, vorrebbero dare per la fase due. Ma regaleranno anche qualche consiglio “stellato” per chi sta a casa: ricette facili, ma speciali, da realizzare nelle nostre cucine.