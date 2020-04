Cuneese non cade nel tranello: smascherato tentativo di truffa informatica

“Mi è stato teso un tranello davvero ben studiato ma fortunatamente io ci sono cascato solo in parte, perdendo una piccola cifra in confronto ai mille e 800 euro che quel truffatore ha cercato di portarmi via dal conto in banca”.

È ancora arrabbiato il cuneese che mi racconta ciò che è accaduto a lui e a sua moglie ma è anche soddisfatto per non aver perso una grossa cifra a causa di una frode informatica pianificata ai loro danni e nella quale non sono cascati sono per una certa diffidenza che è scattata proprio pochi istanti prima che si concretizzasse il reato.

E dire che i presupposti perché il truffatore mettesse a segno la sua frode c’erano proprio tutti, anche un metodo innovativo che, almeno per ora, è poco conosciuto persino alle banche stesse, che notoriamente sono i bersagli di questi mascalzoni, ossia la creazione di un “numero maschera” che fa apparire sul cellulare della vittima un numero diverso da quello dal quale veramente si sta chiamando.

Ecco il racconto del cuneese scampato alla frode, che chiameremo Marco: “Un mattino mia moglie riceve una telefonata ma non può rispondere perché stava lavorando. Al secondo tentativo, qualche minuto dopo, rispondo io e mentre dall’altro capo del telefono mi spiegano che ho appena subìto il tentativo di una truffa online, io controllo il numero che mi appare sul display del telefonino, certificando che corrisponde alla sede centrale milanese della banca sulla quale mia moglie ha il suo conto corrente. L’uomo al telefono mi parla di due spese che mia moglie aveva davvero eseguito con la carta di credito e mi spiega che devo dargli il numero titolare per poi ricevere sul cellulare due nuovi codici che, mi dice con voce impeccabile, io devo poi trasmettere al telefono ad un ufficio il cui prefisso è 011. Faccio tutto quello che mi dice poi chiamo per l’ultimo passaggio e lì mi viene un dubbio. Dall’altro capo del telefono mi viene risposto in maniera non professionale, così mi insospettisco. La persona dall’altro capo del telefono mi chiede il pin della carta di credito di mia moglie, io prendo tempo e chiudo la comunicazione”.

Marco intuisce che c’é qualche cosa che non va, chiama il numero della sede centrale della banca della moglie e dopo tutto un giro di telefonate viene a sapere che nessuna banca è autorizzata a chiedere codici e pin per telefono e che la sua carta di credito non era al momento bloccata ma lo sarà dopo pochi minuti per prevenire brutti scherzi. Dalla banca lo informano anche che si erano già verificati due prelievi - evidentemente non autorizzati -, uno di sei euro e un altro di 12, nonché un tentativo andato male di prelevare altri mille e 800euro, cifra che tra l’altro corrispondeva al plafond della carta di credito.

Non ci sono più dubbi, Marco è stato vittima di una truffa, sventata però prima che la cifra sottratta diventasse molto alta.

“Il, o i truffatori - spiega Marco che naturalmente ha denunciato tutto ai carabinieri - sapevano molte cose dei movimenti della carta di credito di mia moglie e per farmi cadere nel loro tranello hanno utilizzato una maschera creata a computer che mostrava sul mio telefono, il numero vero della banca di riferimento di mia moglie, anche se chi telefonava lo stava facendo da un altro numero. Comunque - conclude Marco - nell’attesa che gli inquirenti procedano nelle loro indagini e sperando che la mia testimonianza serva a qualcuno per non cadere in certe frodi, almeno mi sono tolto una grande soddisfazione”. Ossia? “Ho richiamato il numero 011 e invece di dare il pin della carta ho detto al truffatore che prima o poi lo avrei preso e poi l’ho mandato a quel paese. Lui subito rideva, poi ha buttato giù la cornetta”.