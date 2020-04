Mondovì in lutto: è morto Giuseppe "Beppe" Mondino, fondatore del "Christ"

Ennesimo, grave lutto per la città di Mondovì, in questi giorni già funestata dalla pandemia di Coronavirus: è scomparso Giuseppe Mondino, per tutti "Beppe", lo storico fondatore del "Christ", la sala da ballo più celebre del capoluogo monregalese, inaugurata nel 1972.

L'uomo, 85 anni e Cavaliere del Lavoro, si è spento all'età di 85 presso l'ospedale di Savigliano, dove si trovava ricoverato da circa una settimana.

Si deve a lui (e ad altri fautori) la creazione dello sferisterio cittadino, ubicato in corso Europa e intitolato alla memoria di suo padre. Non era raro trovarlo in prima fila all'interno dell'impianto di gioco, intento a seguire gli incontri di pallapugno, sua grande passione da sempre.

L'imprenditore monregalese lascia due figli, Alessandra e Roberto.