Il futuro del bitcoin dopo il Covid-19

Le conseguenze del nuovo Coronavirus stanno toccando tutti i campi del quotidiano, compreso quello finanziario e degli investimenti. Un tema di cui si è molto discusso di recente è stato, a questo proposito, quello delle fluttuazioni di valore delle principali valute, che sembrano poco incoraggianti per gli investitori. Se gli investimenti nelle valute tradizionali sembrano essere più rischiosi al momento, la situazione emergenziale sembrerebbe però aver favorito il mercato delle criptomonete, in particolare quello del bitcoin. Come si prospetta il futuro di questa moneta virtuale e in che modo gli investitori potrebbero beneficiarne?

Bitcoin e valute tradizionali dopo il Coronavirus

Se quella legata al nuovo Coronavirus è un’emergenza in primo luogo sanitaria, ciò di cui si sta discutendo molto spesso è l’impatto che la suddetta emergenza sta avendo sull’economia e sul valore della moneta nello specifico. Se la maggior parte degli esperti sembra essere preoccupata per le conseguenze che il virus potrebbe avere su questo fronte, gli stessi si sono più volte espressi positivamente sui risvolti che potrebbero esserci per il bitcoin e per le monete virtuali in generale. Come dichiarato in un’intervista da Christian Miccoli , fondatore della startup in ambito tecnofinanza Conio, il bitcoin potrebbe in questo momento storico rivelarsi un rifugio sicuro per gli investitori. Il bitcoin, infatti, non essendo legato a nessun Paese e non subendo l’influenza delle banche centrali, sembrerebbe essere lo strumento al quale gli investitori si stanno affidando per proteggere il proprio portafoglio e diversificarlo, seguendo una strategia che in questo momento sembrerebbe essere una delle più in voga. Come spiegato dallo stesso Miccoli, le monete tradizionali come l’euro o il dollaro sono soggette alle decisioni delle banche, attualmente costrette a intervenire sul mercato azionario a causa della situazione emergenziale. Al contrario, il valore di bitcoin dipende solo dalla domanda: ciò significa che il suo valore è prevalentemente legato alla legato alla volontà degli investitori di comprare bitcoin o meno. Un po’ come l’oro, quindi, quello in bitcoin sembra rappresentare al momento uno degli investimenti più comuni o, perlomeno, quello sentito come soggetto a meno rischi.

Le previsioni per il bitcoin

Per quanto il bitcoin sia al momento uno degli asset in cui si investe maggiormente, nei momenti di emergenza globale risulta sempre molto difficile fare previsioni accurate sul futuro, vista la velocità in cui la quotidianità è soggetta a cambiamenti. Il bitcoin, tra l’altro, non è stato del tutto esente dalle conseguenze del Covid-19: una delle ripercussioni più sentite di recente sarebbe stata, ad esempio, quella relativa al mining, che avrebbe subito una battuta d’arresto dopo la chiusura della maggior parte delle aziende non considerate essenziali. Sarebbe stato proprio a partire dal lockdown imposto in Cina che sarebbero emerse le prime difficoltà, visto il blocco delle esportazioni e la conseguente impossibilità di reperire i macchinari più adeguati a questo processo "d'estrazione" della moneta virtuale. Questo è solo uno dei tanti motivi per cui il futuro del bitcoin potrebbe rivelarsi incerto, anche se probabilmente più stabile rispetto a quello delle valute tradizionali. Non sono pochi gli esperti a essersi mostrati fiduciosi, anche se molti sembrano invece esprimersi ancora con cautela. Secondo le previsioni più ottimistiche, però, il valore del bitcoin potrebbe raggiungere un valore di 9 mila dollari entro maggio: a suggerirlo sarebbe proprio l’andamento della criptomoneta nell’ultimo mese, che non escluderebbe del tutto un nuovo importante rialzo.

È inevitabile che l’emergenza sanitaria del Covid-19 abbia ripercussioni su tutti i settori, anche se più prepotentemente su alcuni. Come per tutti gli ambiti, prevedere come il mondo cambierà dopo il Coronavirus è molto difficile, soprattutto quando si toccano temi come quello finanziario. L’unica certezza è che gli investitori si stanno dimostrando molto più propensi a investire in bitcoin piuttosto che nelle valute tradizionali.