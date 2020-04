"Il potere dei sogni": concorso di disegno per i bimbi dai tre agli undici anni di Castagnito

Ci vuole fantasia e creatività per riempire di colore la realtà che ci circonda e trasformala in sogno, tuffando il pennello nella parte più luminosa e variopinta del nostro cuore. Facendo sognare un mondo migliore in cui ciascun essere umano sa prendersi cura dell'altro e di tutto ciò che c'è attorno. Chi lo può fare al meglio, se non i bambini attraverso i disegni?

È la richiesta del Comune di Castagnito e del Comitato spontaneo di Baraccone in collaborazione con le maestre della scuola primaria e dell'infanzia. Il titolo del concorso di disegno è "Il potere dei sogni" ed è destinato ai bambini dai tre agli undici anni.

Il progetto viene realizzato grazie al contributo della Fondazione Crc di Cuneo.

I disegni dovranno essere inviati entro il 1° maggio alla e-mail: viverecastagnito@gmail.com indicando nome, cognome e classe.