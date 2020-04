20 contagi da Coronavirus nel carcere di Saluzzo: la Polizia penitenziaria proclama lo stato di agitazione

20 contagi da Coronavirus nel carcere di Saluzzo.

Lo rendono noto le organizzazioni sindacali Sappe, Uil PA, FNS-Cisl, CNPP e FPCgil. Nella casa circondariale ci sarebbero 14 detenuti contagiati, ai quali si sommano quattro agenti di Polizia penitenziaria e due medici.

Inoltre, una ventina tra agenti e detenuti sono stati posti in isolamento dopo esser venuti a contatto con i soggetti risultati positivi.

“Senza considerare – scrivono i sindacati – che più del 50% della popolazione detenuta non è stata ancora sottoposta al tampone e che il rischio di nuovi casi positivi è altamente probabile”.

La maggior parte dei detenuti positivi sono quelli trasferiti a Saluzzo dalla Casa Circondariale di Bologna. Un dato, sempre secondo le organizzazioni sindacali, che “era già preventivabile”.

“Si tratta di una tragedia annunciata – continuano – visto che gli organi superiori avevano già ben presente la situazione, ma non si sono preoccupati di fornire indicazioni concrete per evitare la diffusione del contagio all'interno dell'istituto.

Il personale della Casa di Reclusione di Saluzzo pretende di sapere chi si prenderà la responsabilità di tale decisione avventata. Chi ha deciso di portare il virus all’interno di una struttura ‘sana’ fino a qualche settimana fa?

Chi ha deciso di vanificare gli sforzi immani del personale di Polizia penitenziaria del carcere di Saluzzo, per prevenire proteste di ogni ordine e grado?

Nonostante la maggior parte degli agenti risulti negativa al primo tampone, gli stessi continuano a lavorare ogni giorno, venendo a contatto con chi il giorno dopo potrebbe rivelarsi positivo, con scarsi o alle volte inidonei dispositivi di protezione individuale.

Con che spirito tornano a casa dalle loro famiglie, dai loro figli, dai genitori anziani? Con la paura di diventare positivi da un giorno all’altro e portare il virus a casa.

Vista la velocità di propagazione del virus in ambienti chiusi come il carcere, i poliziotti chiedono che venga loro effettuato un secondo tampone, o meglio ancora un esame sierologico, per avere una risposta quasi certa ad un presunto contagio, come sta già avvenendo in molti Istituti penitenziari italiani.

Per tutti questi motivi il personale di Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di Saluzzo proclama lo stato di agitazione e chiede risposte, responsabilità, chiarezza e sicurezza”.