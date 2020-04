Aggiornamento Coronarivus a Vezza: otto casi positivi in paese, nessun contagio alla casa di riposo Sacro Cuore

Scende di una unità il numero dei contagiati dal Coronavirus nel Comune di Vezza d'Alba. Sono quindi otto al momento le persone positive al Covid-19 presenti nella cittadina roerina, uno di questi è in attesa dell'esito del tampone dopo aver terminato il periodo di quarantena. Notizia positiva per la casa di riposo Sacro Cuore sita in paese dove risultano tutti negativi all'infezione del virus i 74 ospiti presenti all'interno della struttura, dopo la richiesta di verifica dei tamponi, accolta in tempi rapidi dal Distretto di Igiene Sanitaria Asl Cn2. L'aggiornamento sulla situazione sanitaria a Vezza arriva dal primo cittadino Carla Bonino che spiega "Abbiamo cercato di collaborare per circoscrivere la struttura e non permettere lo spostamento degli operatori sanitari fra le varie localizzazioni. Ora siamo fiduciosi che si prosegua sani verso la normalizzazione della pandemia"