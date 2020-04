Approvato l'odg per le misure straordinarie delle fasi 2 e 3 dell'emergenza

Il Consiglio comunale riunito ieri in videoconferenza e diretta sulla pagina Fcebook del Comune, ha approvato l'Ordine del giorno proposto dal gruppo consigliare Lista civica Marco Gallo Sindaco (favorevoli anche il componenti del Gruppo Eros Pessinma Sindaco, astenuti quelli del Movimento 5 stelle) “Emergenza covid-19 linee guida e misure straordinarie per fasi 2 e 3”.

Questo documento impegna il Sindaco e la Giunta comunale “ ad assumere tutte le iniziative e decisioni necessarie per supportare Anci, Ali e gli altri rappresentanti nella trattativa con il Governo, affinché gli enti locali possono ottenere adeguate risorse, unitamente a strumenti di bilancio meno stringenti, per meglio supportare famiglie ed imprese dei rispettivi territori nonché programmare e realizzare gli adeguamenti necessari dei servizi e delle strutture alle mutate esigenze della società ”.

L’Odg impegna inoltre il Sindaco è la Giunta comunale “ ad assumere tutte le decisioni che si renderanno necessarie per sostenere immediatamente le attività economiche, e più in generale il sistema-città, compresi eventuali adeguamenti di servizi e strutture alle mutate esigenze, affinché si possa contribuire con concretezza ed immediatezza alla ripartenza della nostra comunità ”.

L’iniziativa è volta a “rafforzare il rapporto di collaborazione con tutte le realtà territoriali, economiche produttive, associative allo scopo di poter avere una panoramica completa non soltanto dei bisogni, ma anche delle risposte che la proattività del territorio saranno in grado di offrire, coordinando il più possibile l'operato e mettendo a disposizione il supporto degli uffici comunali, soprattutto per l'interpretazione delle norme giuridiche e dei regolamenti che sarà necessario osservare e promuovere il più possibile anche nelle fasi 2 e 3 della gestione dell'emergenza lo snellimento delle pratiche burocratiche”.