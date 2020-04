Arrivate a Cuneo 10mila tute in tyvek e quasi 100mila mascherine: sono per i sanitari e i volontari del territorio

Ieri sera è arrivato a Cuneo, direttamente dall’aeroporto di Malpensa, un camion contenente 10.000 tute in tyvek, 81.500 mascherine di tipo chirurgico e 12.500 mascherine KN95.

Il materiale è stato acquistato da una cordata che vede come capofila il Comune di Cuneo e che raggruppa Comuni, Enti Pubblici, Associazioni, Aziende ed Onlus senza scopo di lucro che operano sul territorio cuneese.

Il materiale è stato distribuito dai volontari della Protezione Civile Comunale all’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, agli Ospedali dell’Asl Cn1, ai Consorzi Socio Assistenziali, alle Case di Riposo, alle Associazioni di volontariato e alle aziende del territorio.

Si segnala che è stata prorogata fino al 31 maggio l’autorizzazione alla sosta gratuita per il personale sanitario dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo e gli operatori dell’Amos su tutti i parcheggi a raso nella zona dell’Ospedale, con la sola esclusione dei posti di via Coppino, nell’isolato di fronte all’ingresso della struttura, spazi destinati alla sosta degli utenti in situazione di emergenza e dove è quindi necessario mantenere la massima rotazione. Per godere di tale possibilità, gli operatori sanitari devono esporre sul cruscotto il contrassegno rilasciato dall’Aso o dall’Amos in modo da essere facilmente riconoscibili.

Si comunica inoltre che, fino al 17 maggio, restano sospesi i divieti di sosta per la pulizia strade. Le operazioni di pulizia meccanizzata vengono comunque effettuate, compatibilmente con le macchine parcheggiate. La settimana prossima si procederà anche con i nuovi interventi di pulizia e sanificazione dei portici, delle rastrelliere e delle aree maggiormente frequentate.