Come si servirà un “caffè al volo”: prende il via Webibar, il ciclo di seminari informativi per gli esercenti al tempo Covid 19

Per i bar e ristoranti l’apertura è prevista per il 1° giugno. Nel frattempo potranno continuare con il servizio delivery a domicilio.

Ma come si consegna “un caffè al volo”? Quali sono le regole, le modalità, le possibilità, i nuovi trend. Sono tanti gli interrogativi che gli esercenti si pongono. “Allora proviamo a fare chiarezza- spiega Nicoletta Trucco titolare della Torrefazione Caffè Excelsior di Busca, ideatrice e conduttrice del nuovo salotto informativo virtuale che vara oggi, mercoledì 29 aprile, un ciclo di incontri gratuiti che dureranno tutto maggio.

Sono sette "webinar" (seminari sul web) a cui tutti possono partecipare, aprendo la pagina facebook dell’azienda: https://it-it.facebook.com/caffexcelsior .

“Mi sono messa nei panni degli esercenti che stanno incontrando grosse difficoltà in vista dello sblocco. E, allora ho pensato che si poteva tentare di dare risposte, interpellando esperti in materia. Con "Webibar" si affronteranno macrotematiche di interesse generale che toccano da vicino #bar, #ristoranti e in generale le attività aperte al pubblico. Si parlerà dei nuovi scenari, del tema della ripartenza, del delivery, di problemi fiscali e finanziari, si entrerà poi nel dettaglio per guardare al futuro della caffetteria e quindi alle novità con nuove ricette per stupire il cliente.

I webinar avranno la durata di 45 minuti circa e saranno aperti a tutti. Resteranno inoltre sempre disponibili sulla pagina Facebook o sul sito.

Ecco il calendario

Si parlerà di impatto dell’ emergenza sanitaria e regole della riapertura ( oggi mercoledì 29 aprile alle 17,30) con Carlo Comino presidente del Gruppo Giovani ConfCommercio Cuneo.

Il tema delle misure fiscali e finanziarie a sostegno di pubblici esercizi, sarà poi trattato, martedì 5 maggio alla stessa ora, da Enrico Agnese commercialista, revisore dei conti, mentre di “food delivery “ si parlerà venerdì 8 maggio.

Andrea Antonelli sarà ospite il 12 maggio per dare consigli pratici e anche “emotivi” per una corretta riapertura e sul come interfacciarsi con il cliente, in questa nuova fase.

“Il caffè espresso come lo berremo?” Consigli, ricette, analisi sensoriali del prodotto, saranno al centro dell’incontro “un nuovo modo di fare caffetteria ai temi del Covid 19” trattato da un accademico del settore, il 15 maggio.

Anche la comunicazione cambierà e sarà importante per i pubblici esercizi imparare a parlare della propria attività su social e digital. Sull’argomento interverrà martedì 19 maggio, Edoardo Gatti.

Infine, venerdì 22 maggio si andrà alla scoperta del caffè con Simone Pecora assaggiatore e classificatore, consulente in materia per varie aziende.