Confcommercio Cuneo sui mercati ambulanti di prodotti alimentari: "Grazie ai sindaci per il senso di responsabilità!"

Sono stati giorni di contatti febbrili, di colloqui e contatti, tra sindaci, assessori, rappresentanti degli ambulanti.

In alcuni comuni della Provincia i mercati ambulanti di prodotti alimentari non si sono mai fermati, come Busca, Cuneo, Dronero e Montà d’Alba; in altri si sono tenuti incontri con le Autorità locali provare ad esaminare quale poteva essere il piano per l’apertura in sicurezza dell’area mercatale, come Bra, Savigliano e Mondovì.

“Voglio ringraziare – afferma Gualtiero Chiaramello, presidente del Sindacato Venditori Ambulanti e su Aree Pubbliche Fiva-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – in primis i Sindaci che hanno ritenuto di non dover interrompere il servizio sociale svolto dai mercati ambulanti alimentari, poi i loro colleghi che in un primo tempo decisero per la chiusura, poi, sollecitati da Fiva e Confcommercio e considerato il rispetto delle norme a difesa della salute pubblica, valutarono positivamente la proposta di riaprire le proprie aree mercatali, oltre che, ovviamente, i Vigili urbani e le Squadre della Protezione Civile che stanno prestando la propria opera attenta e precisa per il corretto svolgimento dei mercati”.

“Comprendo – aggiunge Chiaramello – il timore dei Sindaci, ma ritengo che, come dimostrato ampiamente, la sicurezza sanitaria è salvaguardata dalla distanza tra i banchi, dalle corsie d’accesso, dalla delimitazione delle zone di transito e dall’attività dei Corpi di Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile”.

“Plaudo all’attività intensa svolta da Fiva della Granda - interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – che insieme a Confcommercio provinciale sta svolgendo un’intensa attività sindacale a favore degli ambulanti; fin da subito, nei vari contatti avuti con le amministrazioni comunali, abbiamo sottolineato il fatto che nelle aree mercatali il pericolo contagio è fortemente ridotto e che gli spazi nei quali si muovono gli operatori sono distanti da quelli utilizzati dalla clientela”.

“Ci auguriamo – concludono Chiaramello e Chiapella – che anche altre Amministrazioni comunali si aggiungano all’ormai lungo elenco di quelle che permettono lo svolgimento dei mercati”.