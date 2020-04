Coronavirus a Beinette: diramato dal sindaco nuovo prospetto informativo sulle misure della "fase 2"

Non proprio a tutti sono ancor chiari quali saranno i cambiamenti, da lunedì 4 maggio, sin al 17, delle «misure» della «Emergenza sanitaria da Covid 19», che continua.

Del resto molte sono ancora in definizione e puntualizzazione, ed avranno notevoli variazione di Regione in Regione (Piemonte e Lombardia restano le due con maggiori casi di contagi, in minor decrescita, più «a rischio»).

Come ci ha abituati in questi mesi, il sindaco di Beinette Lorenzo Busciglio è sempre pronto a far circolare precise, efficaci, chiare, informative, sintesi dei provvedimenti (stavolta addirittura con «schemino»).